Chelsea i Liverpool osvojili srca svijeta prije ogleda Superkupa

Uoči utakmice Superkupa Europe koju će večeras osvajači Lige prvaka Liverpool protiv osvajača Europske lige Chelseaja, njemački strateg Jürgen Klopp, engleska legenda Frank Lampard, egipatski čarobnjak Mo Salah, brazilski golman Alisson Becker, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i ostatak društva nogometnih velikana oduševili su dječake iz UEFA fondacije.

Just one of those normal days, playing football and hanging out with Jürgen Klopp 😎 ⁣🇹🇷

The @LFC boss was wonderful with our young amputee players, taking the time to have a kickaround and asking questions about them, their lives and amputee football.



Top class 👏 pic.twitter.com/UKgC8QN2Od — UEFA Foundation (@UEFA_Foundation) August 14, 2019

Pred večerašnji okršaj s "plavima" na istanbulskom Vodafone Parku, ekipu Liverpoola posjetila su djeca iz UEFA fondacije kojima su amputirane jedna ili obje noge, odnosno, imaju neke fizičke poteškoće. Salah se tom prilikom igrao sa jednim dječakom kojem su amputirane obje noge, a kasnije im se pridružio još jedan dječak iz fondacije.

Treninga sa zvijezdama Liverpoola dječaci će sjećati do kraja života, a isto će biti i s "redsima" i trenerom Kloppom. To su objavili i na svome službenom profilu gdje su se pohvalili predivnim gostima i ugodnom druženju i igri s velikim zaljubljenicima u nogometnu igru iz UEFA fondacije.

Great to meet you @AgitSiyaragit

Never give up as you said and keep believe lil bro 💪🏼 Bless you 🙏🏼❤️ https://t.co/fx5k2n9MHG — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) August 13, 2019

To divno druženje imali su i igrači Franka Lamparda, klupske legende koja se ove sezone vratila, u nešto drugačijoj ulozi - onoj trenerskoj. Oni su se također družili s dječacima iz fondacije na svome posljednjem treningu u Istanbulu. Velik osmijeh vidi se na licu Hrvata među 'bluesima', Matea Kovačića, dok se druži i dodaje s djecom kojima su amputirane noge.

Podsjetimo, osvajači Lige prvaka Liverpool i Europske lige Chelsea nadmeću se u Istanbulu (u 21 sat, prijenos možete pratiti na HTV-u 2).