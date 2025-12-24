Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode
Dok većina nogometaša u njihovim godinama već odavno uživa u mirovini ili igra na znatno nižoj razini, trojica velikana – Luka Modrić (40), Cristiano Ronaldo (40) i Ivan Perišić (36) – nastavljaju prkositi zakonima prirode.
| Foto: Profimedia, Miroslav Lelas/PIXSELL, Instagram
Dok većina nogometaša u njihovim godinama već odavno uživa u mirovini ili igra na znatno nižoj razini, trojica velikana – Luka Modrić (40), Cristiano Ronaldo (40) i Ivan Perišić (36) – nastavljaju prkositi zakonima prirode. |
Foto: Profimedia, Miroslav Lelas/PIXSELL, Instagram
Dok većina nogometaša u njihovim godinama već odavno uživa u mirovini ili igra na znatno nižoj razini, trojica velikana – Luka Modrić (40), Cristiano Ronaldo (40) i Ivan Perišić (36) – nastavljaju prkositi zakonima prirode.
| Foto: Profimedia, Miroslav Lelas/PIXSELL, Instagram
Na pragu ili već u petom desetljeću života, oni ne samo da igraju, već dominiraju na najvišoj sceni, demonstrirajući nevjerojatnu fizičku spremu i nepresušnu glad za pobjedama.
| Foto: Profimedia
Njihova dugovječnost nije slučajnost, već rezultat nadljudske discipline, pomno osmišljenih treninga i prehrane koja graniči sa znanošću. Oni su živi dokaz da su godine samo brojka, a njihova tijela savršeno uštimani strojevi.
| Foto: Instagram
Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić s 40 godina i dalje je motor "vatrenih", ali i velikana AC Milana. Njegova sposobnost da diktira tempo protiv znatno mlađih suparnika leži u nevjerojatnoj radnoj etici i programu koji je skrojen isključivo za njega. Ključna osoba u njegovoj dugovječnosti je Vlatko Vučetić, profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, s kojim surađuje od 2012.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Instagram
- Pitao me mogu li mu pomoći. Postavili smo tri cilja: očuvati njegovo stanje, spriječiti fizičke probleme i produžiti mu karijeru. Tada je želio igrati do 36. godine. Njegova kronološka dob je 40, ali metabolička mu je ispod 30 godina - otkrio je Vučetić.
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Modrić započinje dan pola sata prije momčadskog treninga, odrađujući individualni program prevencije. Nakon klupskih obveza, slijedi još jedan osobni trening. Vučetićev program, koji Modrić odradi više od 350 puta godišnje, uključuje svakodnevni rad s dugim elastičnim trakama za poticanje elastičnosti mišića, vježbe za mišiće ruku i ramena te poseban set vježbi za donje ekstremitete.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto Filip Brala/24sata
Što se tiče prehrane, Modrić se navodno pridržava Paleo dijete, koju je "prepisao" od Zinedinea Zidanea. Njegov jelovnik temelji se na mesu, ribi, jajima, povrću, voću i orašastim plodovima, dok izbjegava žitarice, mliječne proizvode i prerađenu hranu.
| Foto: Filip Brala/24sata
Foto Filip Brala/PIXSELL
Često trenira natašte kako bi tijelo kao izvor energije koristilo višak masti, što mu pomaže u održavanju niske razine tjelesne masnoće od samo 8,3 posto, tek jedan postotni bod više od Cristiana Ronalda.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Filip Brala/24sata
Foto Filip Brala/24sata
Ivan Perišić oduvijek je bio poznat kao jedan od fizički najdominantnijih igrača. Njegova sposobnost da neumorno ponavlja sprintove po lijevoj strani terena plod je nevjerojatne posvećenosti i dodatnog rada. Individualni program provodi s osobnim kondicijskim trenerom Filipom Majićem, s kojim je počeo surađivati nakon povratka iz Bayerna u Inter.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
- Količina pametnog rada je ono što ga izdvaja od drugih. Našli smo metode dodatnog treninga koje mu odgovaraju s obzirom na njegove predispozicije. Vidjeli ste da je i dan poslije polufinala Lige nacija provodio u teretani. Nemoguće je ponavljati ekstremne napore ako nema dodatnog rada na sebi - objasnio je Majić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U tri godine suradnje, Perišić je samo s njim odradio gotovo 800 treninga. Njegov suigrač iz Intera, Alessandro Bastoni, bio je fasciniran Perišićevom formom pa ga je jednom prilikom za večerom upitao što jede.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
- Jeo je kruh, puretinu i avokado, čudne stvari. Ostao sam u šoku, ja bih od te kombinacije imao halucinacije - našalio se Bastoni. Perišićeva prehrana, iako možda nekonvencionalna, očito daje rezultate.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Portugalac, koji je u nogometnom svijetu već više od dva desetljeća, ne prepušta apsolutno ništa slučaju. Njegov dan strukturiran je do posljednje minute, od prehrane i treninga do odmora i mentalne pripreme. Njegov bivši trener u Al-Nassru, Luis Castro, otkrio je djelić tajne.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ono što ga izdvaja je ono što se događa prije i poslije treninga, takozvani "nevidljivi trening". Njegovo ponašanje u potpunosti je podređeno sportskim performansama, prehrana, san i oporavak. To je razlog njegove dugovječnosti - objasnio je Castro.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ronaldov prehrambeni režim temelji se na šest manjih, visokoproteinskih obroka raspoređenih svaka tri do četiri sata. Time održava metabolizam ubrzanim i osigurava stalan dotok energije za naporne treninge. Jelovnik mu je bogat ribom poput sabljarke, brancina i orade, piletinom koju je sam opisao kao "čarobnu", te cjelovitim žitaricama, svježim voćem i povrćem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Izbjegava šećer, alkohol i gazirana pića, što je slikovito pokazao na jednoj konferenciji za medije kada je maknuo boce Coca-Cole i poručio svima da piju vodu. Njegovo omiljeno jelo je "bacalhau a braz", tradicionalno portugalsko jelo s bakalarom, lukom, krumpirom i jajima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čak i kad si dopusti "cheat day", to je daleko od onoga što bi prosječna osoba zamislila. Najčešće je to pizza, no njegovi suigrači iz Manchester Uniteda svjedočili su kako na zajedničkim večerama, dok su se ostali sladili desertima poput pite od jabuka, Ronaldo na tanjuru ima samo najčišću i najzdraviju hranu, bez ikakvog iskušenja da prekrši strogi režim.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Možda najneobičniji dio Ronaldove rutine je njegov pristup snu. Umjesto tradicionalnih osam sati u komadu, on prakticira polifazno spavanje. Slijedeći savjete stručnjaka za san Nicka Littlehalesa, Ronaldo spava pet puta dnevno po 90 minuta. Ovaj sustav, tvrdi Littlehales, bolje odgovara prirodnim tjelesnim ritmovima i optimizira oporavak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Oporavak je za Ronalda jednako važan kao i trening. U domu ima krioterapijsku komoru vrijednu oko 60.000 eura, u kojoj se izlaže ekstremno niskim temperaturama do -200 °C kako bi smanjio upale mišića i ubrzao regeneraciju. Uz to, redovito koristi i toplinsku terapiju, poput sauna i masaža, te hidroterapiju, plivajući nakon utakmica kako bi opustio mišiće bez dodatnog opterećenja zglobova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zajednička nit koja povezuje ovu trojicu nogometnih velikana jest potpuna predanost. Njihove karijere nisu samo priča o talentu, već lekcija o disciplini, odricanju i beskrajnoj ljubavi prema nogometu. Dok drugi traže izgovore, oni pronalaze načine kako biti bolji, pomičući granice i postavljajući standarde za generacije koje dolaze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram