Obavijesti

Sport

Komentari 1
74 OPTUŽBE

Chelsea na tragu Manchester Cityja: Optužili ih za kršenje financijskog fair playa!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Chelsea na tragu Manchester Cityja: Optužili ih za kršenje financijskog fair playa!
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

U to vrijeme, londonski klub bio je u vlasništvu Romana Abramoviča, ali ruski milijarder stavio je Chelsea na prodaju 2022. nakon sankcija nakon ruske invazije na Ukrajinu

Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak je podigao 74 optužbe protiv Chelseaja zbog kršenja propisa o nogometnim agentima, o radu s posrednicima i propisa o ulaganju trećih strana u igrače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Boysi na Chelsea - Dinamo 00:44
Boysi na Chelsea - Dinamo | Video: KanalRi

"Događaji za koje je Chelsea optužen dogodili su se od 2009. do 2022., no najveći dio optužbi odnosi se na događaje koji su se dogodili između sezona 2010./11. i 2015./16.", navodi se u priopćenju Engleskog nogometnog saveza (FA).

FA nije detaljnije opisao optužbe, ali je Chelsea rekao da je klub sam prijavio stvari nakon promjene vlasništva u svibnju 2022.

U to vrijeme, londonski klub bio je u vlasništvu Romana Abramoviča, ali ruski milijarder stavio je Chelsea na prodaju 2022. nakon sankcija nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025