Chelsea na tragu Manchester Cityja: Optužili ih za kršenje financijskog fair playa!

Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak je podigao 74 optužbe protiv Chelseaja zbog kršenja propisa o nogometnim agentima, o radu s posrednicima i propisa o ulaganju trećih strana u igrače.

"Događaji za koje je Chelsea optužen dogodili su se od 2009. do 2022., no najveći dio optužbi odnosi se na događaje koji su se dogodili između sezona 2010./11. i 2015./16.", navodi se u priopćenju Engleskog nogometnog saveza (FA).

FA nije detaljnije opisao optužbe, ali je Chelsea rekao da je klub sam prijavio stvari nakon promjene vlasništva u svibnju 2022.

U to vrijeme, londonski klub bio je u vlasništvu Romana Abramoviča, ali ruski milijarder stavio je Chelsea na prodaju 2022. nakon sankcija nakon ruske invazije na Ukrajinu.