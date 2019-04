Chelsea nema pojma protiv koga igra, Sparta se narugala

Chelsea 18. travnja igra s praškom Slavijom, a ulaznice su 1. travnja puštene u prodaju.

Ipak, na Chelseajevim službenim stranicama malo su se zafrknuli, pa su objavili da 'plavci' igraju s praškom Spartom umjesto Slavije, a tim za društvene mreže Sparte tu je vidio odličnu priliku za malo zafrkancije.

- Bok Chelsea, znamo da ste zbunjeni s obzirom da smo mi najslavniji i najuspješniji klub iz Praga, ali ovaj puta igrate protiv Slavije, žao nam je - napisali su na Twitteru.

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3