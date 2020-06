Chelsea okrenuo Villu! Kovačić par puta opasno zaprijetio...

U 32. minuti Kovačić je s 18 metara pucao po zemlji, a golman ju je uspio primiriti. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena lopta je došla do Kove koji je odapeo volej, no lopta je prošla pored gola

<p>U susretu 30. kola Premier lige Aston Villa je kod kuće izgubila od Chelseaja s 1-2, iako je povela golom Kortneyja Hausea (43). No, Chelsea je u razmaku od dvije minute napravio preokret, a pogotke su postigli američki Hrvat <strong>Christian Pulišić (60)</strong> i <strong>Olivier Giroud (62)</strong>.</p><p>Hrvatski reprezentativni veznjak <strong>Mateo Kovačić</strong>, koji je pod Lampardom postao stožerni igrač veznog reda Chelseaja, igrao je do 55. minute, pruživši dobru partiju, te je dva puta zaprijetio udarcima iz daljine. U 32. minuti Kovačić je s 18 metara pucao po zemlji, a norveškom vrataru Nylandu lopta je izmigoljila iz ruku, ali ju je ipak uspio primiriti. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+3) nakon kornera lopta je došla do Kovačića, koji je odapeo volej s vrha 16-erca, a lopta je prošla pored gola. </p><p>Chelsea se učvrstio na četvrtom mjestu, koje vodi u Ligu prvaku, a Aston Villa je ostala predzadnja. </p><p>U prvom nedjeljnom susretu 30. kola Newcastle je kod kuće dobio Sheffield United s 3-0, a za goste stvari su krenule nizbrdo nakon isključenja stopera Johna Egana u 50. minuti.</p><p>Već pet minuta kasnije Newcastle je poveo, i to zahvaljujući smiješnoj pogrešci gostujućeg braniča Ende Stevensa. On je htio ispucati jedan lagani ubačaj po zemlji, a lopta mu je prošla kroz noge i došla je do Francuza Allana Saint-Maximina koji je bio neumoljiv. </p><p>Matt Ritchie u 69. minuti lijepim udarcem s ruba 16-erca povećava na 2-0, a konačan rezultat postavio je Brazilac Joelinton u 78. minuti. </p>