Chelsea trese nezapamćena kriza! 'Plavci' ovakav niz nisu doživjeli još od 1993. godine...

Nogometaši Evertona uvjerljivom 3-0 domaćom pobjedom protiv Chelseaja u susretu 31. kola engleskog prvenstva vratili su se u bobru za pozicije koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Dvostruki strijelac za domaće bio je Beto (33, 62), a konačni rezultat postavio je Ndiaye (76).

Chelsea je u velikoj krizi, a ovo je prvi put u od 1993. da je izgubio četiri uzastopne utakmice! Od "plavaca" su bolji bili PSG (5-2), Newcastle (0-1), PSG (0-3) i sada Everton (3-0).

Everton je sada sedmi sa 46 bodova, samo dva manje od šestog Chelseaja, a tri od petog Liverpoola koji je ranije u subotu izgubio u Brightonu.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.