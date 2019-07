Chelsea: Vrijeme je da Frank sjedne na trenersku poziciju

Frank Lampard neće biti na prva dva pripremna treninga Chelseaja, iako se iz kluba i dalje nadaju kako će dogovor s njim biti uspješan te da će legenda sjesti na trenersku poziciju. Mel Morris, vlasnik kluba iz Derbyja, rekao je za talkSPORT;

- Očigledno je da sada sve ovisi o Chelseaju i Franku, ali ovo je šansa da finaliziraju dogovore. Kada sam se prvi puta upoznao s Frankom već smo pričali o eventualnoj mogućnosti ovoga, a sada je jedina razlika u vremenu događanja. Vjerujemo kako je došlo vrijeme da Frank i Chelsea sklope međusobni dogovor, rekao je za engleske medije.

BREAKING: Derby County excuse Frank Lampard from reporting back for pre-season training on Monday and Tuesday to allow discussions over a potential move to Chelsea to be concluded as soon as possible.