Cibalia gubi najvećeg talenta: Sin Mladena Bartolovića odlazi u redove hrvatskog prvoligaša

Cibalia ostaje bez najtalentiranijeg igrača i najvećeg prospekta vlastite škole nogometa. Luka Bartolović (16), sin legendarnog Mladena Bartolovića, koji je preminuo u siječnju ove godine, nogometni razvoj nastavit će u Lokomotivi.

Slavonski i zagrebački klub dogovorili su model po kojem će Bartolović ostati na posudbi u matičnom klubu do zime, a potpisao je trogodišnji ugovor s hrvatskim prvoligašem.

Vinkovci: Mladi nogometaš Luka Bartolović, igrač HNK Cibalia | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Dojmovi su odlični, vrlo sam sretan što sam potpisao za Lokomotivu, to je velika stvar. Mislim da je ovo odličan klub u kojem se može dobro razvijati. Imao sam sreće što sam vrlo rano dobio priliku igrati za seniore, već sa 16 godina, i mislim da sam to dosad dobro iskoristio. Drago mi je što su u Lokomotivi to prepoznali i što sam danas ovdje. Naravno da pratim HNL, dobri su uvjeti u klubovima, liga je kvalitetna i veselim se budućnosti - rekao je mladi Bartolović, reprezentativac do 17 godina, koji je za prvu momčad Cibalije debitirao prošle sezone sa 16 dana i 42 dana, postigavši nešto kasnije i prvijenac protiv Croatije iz Zmijavaca. Ove je sezone upisao tri nastupa.

- Kad sam vidio da sam u momčadi, očekivao sam da bih mogao dobiti priliku, no nisam baš da će me trener uvesti kod rezultata 1-1, eventualno da smo vodili dva-tri razlike. I onda, dok sam se zagrijavao, samo sam čuo "Bartole"... Odmah sam potrčao. Fantastičan osjećaj, ostvario sam dječački san, k tome i pred vinkovačkom publikom - govorio nam je prije nekoliko mjeseci.

- Mogu igrati na lijevom i na desnom krilu, svejedno mi je. Kad sam lijevo, onda se mogu namjestiti na šut na desnu nogu, koja mi je jača. Tad se najbolje osjećam. Za napadača nisam dovoljno visok, ali ako narastem, tko zna, možda i budem igrao kao špica. Rekao bih da su mi brzina i šut najveći forte, zatim napadanje prostora i igra jedan na jedan. No, sve treba usavršavati.