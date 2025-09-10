Obavijesti

REZULTATI KUPA

Cibalia izbacila Vukovar, Gorica se namučila s klubom iz pete lige, 'lokosi' uvjerljivo prošli

Cibalia izbacila Vukovar, Gorica se namučila s klubom iz pete lige, 'lokosi' uvjerljivo prošli
Vukovar i Cibalia sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Cibalia je s 1-0 izbacila prvoligaša Vukovar, Gorica je gubila od Libertasa iz Novske, ali je uspjela okrenuti na 3-1. Lokomotiva je zabila četiri gola Dugom Selu, a Varteks je izbacio Šibenik

Cibalia je u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa izbacila Vukovar rezultatom 1-0. Utakmica se igrala na stadionu u Borovom naselju, a jedini gol na utakmici zabio je Sven Sopić. Iako je Vukovar bio favorit u ovom susretu, Cibalia je uspjela srušiti prvoligaša i plasirati se u osminu finala. Tamo će ju čekati bolji iz dvoboja Hajduk - Koprivnica.

Vukovar i Cibalia sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vukovar i Cibalia sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Gorica je namučila protiv petoligaša Libertasa iz Novske. Turopoljci su šokirani u 20. minuti, ali su u 42. uspjeli izjednačiti. U drugom dijelu zabili su još dva gola i s 3-1 prošli dalje. Lokomotiva je bez problema odradila susret protiv Dugog Sela. Momčad s Kajzerice je na gostovanju slavila s 4-0. Uvjerljiv je bio i Kurilovec iz Velike Gorice koji je s 5-0 "potopio" Oriolik iz Oriovca.

Varteks je odigrao sjajnu utakmicu i s 4-1 izbacio Šibenik. Šibenčani su poveli 1-0, a onda su momci iz Varaždina ubacili u brzinu više i uvjerljivo slavili te prošli dalje. BSK Bijelo Brdo izbacilo je Slavoniju iz Požege rezultatom 2-0, a Mladost Ždralovi prošli su dalje nakon pobjede od 1-0 protiv Radnika iz Križevaca. 

Rezultati Kupa:

  • Vukovar 1991 - Cibalia 0-1
  • Dugo Selo - Lokomotiva 0-4
  • Kurilovec - Oriolik 5-0
  • Libertas Novska - Gorica 1-3
  • Radnik - Mladost Ždralovi 0-1
  • Slavonija - BSK 0-2
  • Varteks - Šibenik 4-1
  • Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb 0-6

Parovi osmine finala Kupa:

  • Karlovac - Dinamo
  • Cibalia - Hajduk/Koprivnica
  • Mladost Ždralovi - Rijeka/Maksimir
  • BSK - Slaven/Graničar
  • Kurilovec - Istra/Neretva
  • Varaždin - Osijek/Uljanik
  • Rudeš - Gorica
  • Lokomotiva - Varteks

