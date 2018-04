Cibalia uvjerljiva u Vinkovcima: Utrpali su tri komada Interu...

Cibalia je u dvoboju 28. kola svladala (3:0) Inter, tako se na osmoj poziciji bodovno izjednačila s Istrom 1961. Davor Rupnik stigao je do prvog trijumfa na klupi Cibalije koja je novih bodova stigla pogocima Dabr, Barišića i Miličevića. Među junake spada i dvostruki asistent Kordić, dok je Galić već u 2. minuti promašio kazneni udarac. Samir Toplak tako neće po dobrome pamtiti svoju 100. utakmicu na klupi Intera...

Vinkovčani su već u prvoj minuti mogli do prednosti. Sudac Dalibor Mlakar pokazao je na bijelu točku nakon prilično slabašnog povlačenja Grgića i Barišića, na što su gosti imali velikih prigovora, a domaća momčad na samom otvaranju mogla do pogotka. Loptu je na bijelu točku namjestio Galić, a njegov se pokušaj od vratnice odbio iza gola. Ozbiljniji odgovor Zaprešićana čekali smo do 35. minute kada je iz daljine potegao Rak, ali Šubarić je bio spreman. Pred gostujućim vratima opasno je bilo i u 38. minuti, Rubić je tukao desnom nogom, lopta otišla pored gola...

Cibalia je ipak povela u samom finišu prvog dijela. Ante Kordić (daleko najaktivniji igrač domaćina) je napravio veliku pomutnju na lijevoj strani zaprešićke obrane, pa idealno ubacio na domaći peterac, a tamo Dabro glavom zakucao loptu u mrežu. U nadoknadi se u još jednoj dobroj situaciji našao Rak, ali Peričić je na vrijeme uspio loptu izbaciti u korner. Cibalia je zasluženo na odmor otišla s pogotkom prednosti...

Nastavak susreta donio je nešto otvoreniji nogomet, Vinkovčani su preko Barišića još jednom zatresli mrežu Intera, ali domaći se napadač nalazio u zaleđu, pa je sudačka trojka opravdano poništila taj pogodak. Ante Kordić još je jednom napravio "dar-mar" u obrani žutih, pa se u dobroj situaciji odlučio za pogrešno dodavanje, umjesto da je tukao prema vratima. Inter je djelovao nešto kvalitetnije nego u prvom dijelu, ali nogometaši Samira Toplaka nisu imali ozbiljnih pokušaja prema golu Šubarića...

Domaća je momčad do drugog gola stigla u 73. minuti. Prvo je Galić lijepo pronašao Kordića koji je upisao i drugu asistenciju. Ovoga puta najbolji igrač utakmice paralelnom je loptom pronašao Barišića koji nije imao problema s pet metara poslati loptu u mrežu. Opasni su bili i Zaprešićani, Rak je odlično gađao iz slobodnog udarca u 78. minuti, no lopta je odsjela na gredi. Cibalia je u finišu stigla i do trećeg pogotka, asistirao je Karamarko, a poentirao Miličević...

Strijelci: 1:0 - Dabro (45), 2:0 - Barišić (73), 3:0 - Miličević (90).

Cibalia (4-2-3-1): Šubarić - Karamarko, Peričić (od 84. Karaula), Soldo, Rubić - Plum, Mrdeša - Kordić, Dabro (od 64. Vitaič), Galić - Barišić (od 76. Miličević).

Inter (4-2-3-1): Mrmić - Bosec, Grgić, Komorski, Mamić - Mazalović, Šarić - Vukčević (od 62. Vukmanić), Obeng (od 76. Šiljić), Rak - I. Blažević (od 46. Ljubanović).