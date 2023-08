Cibona dovela bivšeg igrača Real Madrida, uskoro će i Finca

Nakon što je potvrdila trenera Jakšu Vulića, ali i američkog razigravača Alexa Steina, Cibona je nastavila kompletirati roster za novu sezonu. Dio istog bit će i Domagoj Proleta (26), 207 cm visoki centar koji se nakon pet godina u inozemstvu vraća u Hrvatsku.

Proleta je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije, kratko je bio i dio seniorske reprezentacije na turniru u Kini prije četiri godine, a njegov talent do kraja je pokušao razviti i Real Madrid u koji je otišao iz Dubrovnika. No, do nastupa za prvu momčad Kraljevskog kluba nije došao, prošao je još i češku ligu, Zagreb i Zabok, a zadnji klub bio mu je Brussels u kojem je protekle sezone prosječno zabijao 9,4 koševa.

Foto: Dino Stanin/PixSell

Klub podno Tornja uskoro bi trebao potvrditi i dolazak Jacoba Grandisona, finskog reprezentativca i šutera sa sveučilišta Duke.