Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...

Dok su mnogi klubovi kompletirani, Cibona krajem kolovoza tek slaže momčad i uigrava se za novu sezonu. Malo prekasno, reći će mnogi, ali obzirom na ono što se sve događalo u klubu u proteklom periodu, pozitivno je što je konačno došlo do nekih pomaka u organizaciji.

Dok trener Ivan Rudež uigrava momčad, sportski direktor Marin Rozić češlja tržište i traži pojačanja, a nakon Mateja Rudana, Renata Serdarušića i Kamaka Hepe, doveo je jedno poznato ime. Slovenski košarkaš Žan Mark Šiško (28) vratio se u Cibonu nakon deset godina. Povratak u Draženov dom stiže nakon iskustva u klubovima poput Ilirije, Koper Primorske, Bayerna i španjolskog Rio Breogána, no pitanje je koliko će 'vukovi' moći računati na njega i koliko će mu trebati za prilagodbu jer dvije godine je bio bez kluba.

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

- Osjećam se sjajno, prošlo je već deset godina otkako sam igrao ovdje. Tada sam došao s 18 godina, klub je danas u malo drugačijoj situaciji. Drago mi je da se vraćam jer sam se i tada osjećao dobro. Iako taj prvi period nije završio na najbolji način jer sam klub napustio nakon samo godinu i pol, želja mi je sada pomoći Ciboni koliko mogu - kazao je Šiško.

Zbog osobnih razloga prekinuo je karijeru na dvije godine, a Cibonu vidi kao priliku da revitalizira karijeru.

- Nakon dvije godine neigranja tražio sam novu sredinu u kojoj bih mogao nastaviti karijeru, krenuti ispočetka. Otvorila se opcija da dođem ovdje i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada - kazao je slovenski razigravač.