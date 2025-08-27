Otvorila se opcija da dođem ovdje i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada, rekao je Žan Mark Šiško
Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...
Dok su mnogi klubovi kompletirani, Cibona krajem kolovoza tek slaže momčad i uigrava se za novu sezonu. Malo prekasno, reći će mnogi, ali obzirom na ono što se sve događalo u klubu u proteklom periodu, pozitivno je što je konačno došlo do nekih pomaka u organizaciji.
Dok trener Ivan Rudež uigrava momčad, sportski direktor Marin Rozić češlja tržište i traži pojačanja, a nakon Mateja Rudana, Renata Serdarušića i Kamaka Hepe, doveo je jedno poznato ime. Slovenski košarkaš Žan Mark Šiško (28) vratio se u Cibonu nakon deset godina. Povratak u Draženov dom stiže nakon iskustva u klubovima poput Ilirije, Koper Primorske, Bayerna i španjolskog Rio Breogána, no pitanje je koliko će 'vukovi' moći računati na njega i koliko će mu trebati za prilagodbu jer dvije godine je bio bez kluba.
- Osjećam se sjajno, prošlo je već deset godina otkako sam igrao ovdje. Tada sam došao s 18 godina, klub je danas u malo drugačijoj situaciji. Drago mi je da se vraćam jer sam se i tada osjećao dobro. Iako taj prvi period nije završio na najbolji način jer sam klub napustio nakon samo godinu i pol, želja mi je sada pomoći Ciboni koliko mogu - kazao je Šiško.
Zbog osobnih razloga prekinuo je karijeru na dvije godine, a Cibonu vidi kao priliku da revitalizira karijeru.
- Nakon dvije godine neigranja tražio sam novu sredinu u kojoj bih mogao nastaviti karijeru, krenuti ispočetka. Otvorila se opcija da dođem ovdje i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada - kazao je slovenski razigravač.
