Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRILIKA ZA NOVI POČETAK

Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Cibona dovela igrača koji je dvije godine bio bez kluba...
Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

Otvorila se opcija da dođem ovdje i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada, rekao je Žan Mark Šiško

Dok su mnogi klubovi kompletirani, Cibona krajem kolovoza tek slaže momčad i uigrava se za novu sezonu. Malo prekasno, reći će mnogi, ali obzirom na ono što se sve događalo u klubu u proteklom periodu, pozitivno je što je konačno došlo do nekih pomaka u organizaciji.

Dok trener Ivan Rudež uigrava momčad, sportski direktor Marin Rozić češlja tržište i traži pojačanja, a nakon Mateja Rudana, Renata Serdarušića i Kamaka Hepe, doveo je jedno poznato ime. Slovenski košarkaš Žan Mark Šiško (28) vratio se u Cibonu nakon deset godina. Povratak u Draženov dom stiže nakon iskustva u klubovima poput Ilirije, Koper Primorske, Bayerna i španjolskog Rio Breogána, no pitanje je koliko će 'vukovi' moći računati na njega i koliko će mu trebati za prilagodbu jer dvije godine je bio bez kluba. 

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

- Osjećam se sjajno, prošlo je već deset godina otkako sam igrao ovdje. Tada sam došao s 18 godina, klub je danas u malo drugačijoj situaciji. Drago mi je da se vraćam jer sam se i tada osjećao dobro. Iako taj prvi period nije završio na najbolji način jer sam klub napustio nakon samo godinu i pol, želja mi je sada pomoći Ciboni koliko mogu - kazao je Šiško.

Zbog osobnih razloga prekinuo je karijeru na dvije godine, a Cibonu vidi kao priliku da revitalizira karijeru. 

- Nakon dvije godine neigranja tražio sam novu sredinu u kojoj bih mogao nastaviti karijeru, krenuti ispočetka. Otvorila se opcija da dođem ovdje i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada - kazao je slovenski razigravač. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, bivši igrač Reala stigao u Bayer...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, bivši igrač Reala stigao u Bayer...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
POLJUDSKI SLAVLJENIK

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u veljači 2021. godine nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025