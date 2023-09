Cibona i Zadar otvaraju sezonu. 'Možda ćemo jedan dio morati igrati s pet igrača i dva juniora'

Nova košarkaška sezona u Hrvatskoj počinje u četvrtak, 28. rujna, kada će KK Cibona i aktualni prvak KK Zadar otvoriti 1. kolo Favbet Premijer lige u Košarkaškom centru Dražen Petrović od 19:00 sati.

Cibona je u velikim problemima. Točno pet dana je u stečaju pa ne može registrirati nove igrače. Pitanje je hoće li klub uopće živ dočekati kraj godine, ali sigurno je kako će započeti novu sezonu u nesvakidašnjim okolnostima. Trener Jakša Vulić će za prvu utakmicu računati na pet seniora i dva juniora. Ostali igrači čekaju registraciju, ali pitanje je kada će je dočekati obzirom na milijunska dugovanja.

Foto: kk cibona

- Izazovi jesu pred nama, ali što se očekivanja od Favbet Premijer lige tiče, trebali bismo biti na tragu prošle sezone, u svakom slučaju, boriti se za trofeje. Mislim da Cibona, bez obzira na probleme koji nas trenutno prate, spada u veliki trio hrvatske košarke te očekujem da ćemo se i mi uključiti u borbu za vrh. Napravit ćemo sve da osvojimo barem jedan trofej, kup ili prvenstvo, to je sasvim sigurno - rekao je trener Vulić.

Cibonu su završetkom prošle sezone napustili Lovro Mazalin, Borna Kapusta, Krešimir Ljubičić te Luka Frančešević, ali Jakša Vulić izrazito je zadovoljan što su do sada pokazali novi igrači te oni koji su ostali pod ‘Tornjem’.

- Jako sam zadovoljan kako smo sastavili momčad, prezadovoljan. Mislim da smo napravili dobru atmosferu, momci su predani radu i treningu, željni su napredovanja i to je ono što mene kao trenera ispunjava. Zadovoljan sam s onim što smo napravili u proteklih mjesec i pol dana. Bit će teško, pogotovo ako ne budemo u punom sastavu. Teško je zamisliti da ćemo možda jedan dio domaćeg prvenstva igrati s pet igrača i dva juniora. To momčad dovodi do velikog iscrpljivanja i to će se sigurno odraziti i na Premijer i na ABA ligu, ali i to je sport. Mi ćemo dati najbolje od sebe na terenu. Važno je da smo složni i uigrani. Imamo pet prošlosezonskih igrača. Novi su se sjajno uklopili i uspjeli smo ostvariti kemiju koja je za momčadski sport najvažnija. Mislim da igramo tranzicijski jako dobro, da smo digli razinu obrane i timske igre te da su nam igrači atletski spremniji odgovoriti zahtjevima moderne košarke.’ - zaključio je trener.

Foto: kk cibona

Jedan od igrača koji su ostali u klubu je i Ivan Majcunić. On je ovo ljeto s klubom dogovorio produženje ugovora, a uoči početka sezone dijeli isto mišljenje i optimizam kao i trener.

- Atmosfera u ekipi je super, mi smo napravili sve što je u našoj moći, dobro smo se pripremili i jedva čekamo početak prvenstva. Dat ćemo sve od sebe da se izborimo za što bolji plasman kako u hrvatskom prvenstvu tako i u ABA ligi. Polovica ekipe su novi dečki, dosta smo mladi i smatram da je to naša prednost jer ćemo moći energetski igrati na višoj razini, ali i mana jer će nam trebati više vremena da se uigramo - rekao je Majcunić.

Utakmica je na rasporedu u četvrtak, 28. rujna, u Košarkaškom centru Dražen Petrović od 19:00 sati te pozivamo sve navijače da dođu podržati momčad na ulasku u novu sezonu. Oni koji nisu u mogućnosti uživo podržati ‘Vukove’, prijenos mogu pratiti putem platforme HKS TV.