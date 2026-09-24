Cibona neće putovati u Crnu Goru, odgodili start ABA lige

I dok službena ABA liga i dalje šuti o mogućoj odgodi početka nove sezone zbog sudačkog skandala, hrvatski prvak Cibona već zna kako neće putovati u Podgoricu, gdje je u petak od 18 sati trebala igrati protiv Budućnosti.

- Istina je, ne putujemo u Podgoricu. Informacija je točna, kolo je odgođeno i ne znamo što će biti dalje - rekao je sportski direktor cibosa Marin Rozić za Sportklub.

Podsjetimo, 63 suca regionalnog košarkaškog natjecanja u posljednji je trenutak zatražilo povećanje honorara za novu sezonu, čelnici lige to su odbili i raspisali novi natječaj na koji se javilo 50 sudaca, od kojih je povjerenik odabrao 20 za prvo kolo, ali se zbog tijesnih rokova sve prolongira.

Nekolicina klubova, među kojima je i drugi hrvatski predstavnik Zadar (također je trebao startati u petak, kod kuće protiv Bosne od 18.30), traži od vodstva lige da se dogovori sa sucima koji traže veće naknade za suđenje i koji su dosad sudili u ABA ligi pa bi sve moglo potrajati.