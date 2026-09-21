Cibona predstavila nove Adidas dresove uoči nove sezone

Adidas i Cibona predstavili su službene dresove u kojima će "vukovi" nastupati u sezoni 2026./2027. Novi dresovi ostaju vjerni prepoznatljivom identitetu kluba, spajajući tradicionalnu plavu i bijelu boju sa suvremenim adidasovim dizajnom i tehnologijom prilagođenom zahtjevima košarkaškog terena.

Domaćim dresom dominira prepoznatljiva Cibonina plava boja, uz bijele obrube na ovratniku i otvorima za ruke, dok gostujuća varijanta donosi obrnutu kombinaciju: bijelu podlogu s plavim detaljima. Flatknit V-izrez dodatno naglašava čist izgled dresa, a prepoznatljive adidasove tri crte smještene su bočno, ispod otvora za ruke, kao diskretan potpis brenda uklopljen u novi izgled "vukova".

Foto: adidas

Foto: adidas

Uz dizajn koji se oslanja na klupske boje i jednostavnost, novi dresovi izrađeni su na bazi adidasova modela Fast Motion Game Jersey, namijenjenog treninzima i natjecateljskim uvjetima. Regular fit omogućuje slobodu pokreta tijekom brzih akcija, dok "Aeroready" tehnologija pomaže u odvođenju vlage i održavanju osjećaja suhoće tijekom igre.

- Novi dres za Cibonu je puno više od sportske opreme. On je dio identiteta kluba koji generacije naših igrača i navijača veže uz plavu i bijelu boju. Zato nam je bilo važno sačuvati ono po čemu je Cibona prepoznatljiva, a istodobno napraviti iskorak kroz suradnju s didasom. Vjerujem da smo dobili dres koji poštuje tradiciju kluba, ali jasno pokazuje i smjer u kojem želimo ići. Posebno se veselimo trenutku kada će ga naši igrači prvi put odjenuti na utakmici pred navijačima - izjavio je Tomislav Šerić, direktor Cibone.

Foto: adidas

Predstavljanje novih dresova nastavak je partnerstva Cibone i adidasa započetog uoči sezone 2026./2027., kojim je jedan od najtrofejnijih hrvatskih košarkaških klubova postao dio adidasove sportske obitelji.