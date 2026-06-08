Pippenova bivša skandalozno ljubi, zavela i Jordanovog sina! 'S 51 izgledam bolje nego ikad'

Larsa Pippen nakon braka sa Scottiejem niže skandale: Od šokantne veze s reperom zbog koje su zadirkivali njezinu djecu, do bivšeg igrača Lakersa koji je dijelio svlačionicu s njezinim sinom. Zatim je prohodila s Jordanovim sinom, za kojeg se bila spremna udati, ali nije potrajalo...
Larsa Pippen (51), reality zvijezda i bivša supruga košarkaške legende Scottieja Pippena, godinama je pod budnim okom javnosti, a njezin ljubavni život prilično je turbulentan.
| Foto: instagram
Larsa Pippen (51), reality zvijezda i bivša supruga košarkaške legende Scottieja Pippena, godinama je pod budnim okom javnosti, a njezin ljubavni život prilično je turbulentan. |
Foto: instagram
Larsa Pippen (51), reality zvijezda i bivša supruga košarkaške legende Scottieja Pippena, godinama je pod budnim okom javnosti, a njezin ljubavni život prilično je turbulentan.
| Foto: instagram
Foto instagram
Od NBA supruge koja je živjela u sjeni slavnog muža do samostalne zvijezde serijala "Prave kućanice Miamija", Larsa je prošla put obilježen dugogodišnjim brakom, bolnim razvodom i nizom kontroverznih veza koje su izazvale skandale, podijelile mišljenja i osigurale joj status jedne od najintrigantnijih osoba američkog showbusinessa.
| Foto: instagram
Njezina potraga za ljubavlju nakon više od dva desetljeća braka odvela ju je u zagrljaje repera, mlađih košarkaša, pa čak i sina najvećeg rivala njezinog bivšeg supruga, a svaka nova romansa otvarala je novo poglavlje u njezinoj javnoj sagi.
| Foto: instagram
Larsa se udala za Scottieja Pippena 1997. godine, kada je imala samo 23 godine, dok je on bio na vrhuncu svoje karijere. U 32. godini, Scottie je te iste sezone osvojio svoj peti NBA naslov s Chicago Bullsima, a njihov brak smatran je jednim od najstabilnijih u sportskom svijetu.
| Foto: instagram
Zajedno su dobili četvero djece: sinove Scottyja Jr., Prestona i Justina te kćer Sophiju.
| Foto: instagram
Međutim, nakon gotovo dva desetljeća, idila je počela pucati.
| Foto: instagram
Par je 2016. godine prvi put podnio zahtjev za razvod, no ubrzo su se pomirili
| Foto: instagram
Izvor blizak paru tada je za magazin People izjavio kako "rade na svojoj vezi" te da "pokušavaju pronaći zajednički jezik".
| Foto: instagram
Pomirenje je bilo kratkog vijeka. Larsa je 2018. godine ponovno podnijela zahtjev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike".
| Foto: instagram
Ovoga puta nije bilo povratka, a razvod je finaliziran u prosincu 2021. godine. U premijeri četvrte sezone "The Real Housewives of Miami", Larsa je otvoreno progovorila o kraju braka i odluci da proda raskošni dom u kojem su živjeli.
| Foto: instagram
'Sada kada sam slobodna, osjećam se kao da izgledam bolje nego ikad. Moja vibra je vrlo Miami. Seksi je, zabavno i osjećam se stvarno neovisno. Neovisnost mi je bila jako važna, ali nije isto biti u kući bez Scottieja',rekla je.
| Foto: instagram
Priznala je i koliko je teško pronaći novog partnera nakon tako duge veze s uspješnim i slavnim muškarcem.
| Foto: instagram
U kolovozu 2022. godine, gostujući u podcastu "On Display" Melisse Gorge, otvorila je dušu o svojim kriterijima.
| Foto: instagram
"Mentalno sam u fazi gdje razmišljam: bila sam udana za stvarno slavnog tipa koji je bio jako zgodan, imao dobro tijelo, bio je uspješan i dao mi je četvero prekrasne djece," rekla je pa dodala...
| Foto: instagram
"Gdje ćeš, dovraga, naći tipa koji može ispuniti... ne mora sve to, ali barem nekoliko tih kućica? Mislila sam da će biti lakše, iskreno. Jednom kad sam počela izlaziti, shvatila sam da se moram pomiriti s tim da neću dobiti sve," kazala je Larsa.
| Foto: instagram
Tijekom prvog razdoblja odvojenosti od Scottieja, Larsa je imala kratku, ali iznimno medijski popraćenu romansu s reperom Futureom.
| Foto: instagram
Njihova veza izazvala je lavinu glasina o prevari, no Larsa je kasnije objasnila da je reper ušao u njezin život u trenutku kada je bila emocionalno slomljena i ranjiva.
| Foto: instagram
"Bila sam u točki života kada sam bila jako tužna. Hrvata sam se s pitanjima: 'Idem li dalje, ne idem, hoće li moja djeca biti dobro?", objasnila je.
| Foto: instagram
Nastavila je: "Osjećala sam veliku krivnju, a on je bio tip koji je bio tu da me vidi kako prolazim kroz to. Dao mi je samopouzdanje dok sam se osjećala kao da sam u mračnom mjestu, "ispričala je za Hollywood Unlocked.
| Foto: instagram
Ipak, naglasila je da veza nikada nije bila toliko ozbiljna koliko se u javnosti percipiralo.
| Foto: instagram
No, posljedice te veze bile su stvarne i bolne, posebice za njezinu djecu.
| Foto: instagram
Njezin sin, Preston Pippen, u Netflixovoj seriji "Calabasas Confidential" otkrio je koliko je teško odrastati usred javnog razvoda i medijskih napisa.
| Foto: instagram
Ispričao je kako su ga vršnjaci u školi ismijavali zbog majčine veze s Futureom.
| Foto: instagram
"Klinci u školi, moji prijatelji, puštali bi glazbu repera s kojim je moja mama tada pričala i to je bilo jednostavno usrano. Ljudi za koje sam mislio da su mi prijatelji zbijali bi šale na taj račun," rekao je Preston, dodavši kako njegovi roditelji danas više ne razgovaraju.
| Foto: instagram
Nakon Futurea, Larsa je kratko bila u vezi s Tristanom Thompsonom prije nego što je on započeo svoju turbulentnu vezu s Khloé Kardashian.
| Foto: instagram
"Viđala sam Tristana prije Khloé. Prije nego što su Khloé ili bilo tko od njih znali da on postoji. Upoznala sam ga sa svima njima," izjavila je za podcast Hollywood Raw, dodavši da je samo tjedan dana kasnije počeo izlaziti s Khloé.
| Foto: instagram
Ipak, jedna od njezinih najskandaloznijih veza bila je ona s NBA igračem Malikom Beasleyjem krajem 2020. godine
| Foto: instagram
Paparazzi su ih snimili kako se drže za ruke, a problem je bio u tome što je Beasley tada bio u braku s Montanom Yao, koja je za aferu saznala putem društvenih mreža.
| Foto: instagram
Larsa se branila tvrdnjom da joj je Beasley rekao da je razdvojen od supruge. Veza je potrajala samo četiri mjeseca, a kao razlog prekida navedena je udaljenost.
| Foto: instagram
Ako je ijedna veza definirala Larsin život nakon razvoda, onda je to bila ona s Marcusom Jordanom, sinom Michaela Jordana.
| Foto: instagram
S obzirom na povijest i zategnute odnose između Scottieja Pippena i Michaela Jordana, ova romansa od samog je početka bila pod povećalom javnosti.
| Foto: instagram
Prvi put su viđeni zajedno u rujnu 2022. godine, no Larsa je isprva tvrdila da su samo prijatelji.
| Foto: instagram
Uskoro je veza postala javna, a par je čak pokrenuo i zajednički podcast "Separation Anxiety".
| Foto: instagram
Larsa je otkrila da je postala ljubomorna kada je vidjela drugu djevojku kako razgovara s Marcusom, što joj je bio znak da gaji dublje osjećaje.
| Foto: instagram
Čak je izjavila da bi, ako se uda za njega, "definitivno promijenila prezime u Jordan".
| Foto: instagram
Ipak, veza nije bila bez prepreka
| Foto: instagram
Najpoznatiji trenutak dogodio se kada je Michael Jordan, upitan od strane fotografa odobrava li sinovu vezu, kroz smijeh kratko dobacio: "Ne!".
| Foto: instagram
Larsa je kasnije priznala da ju je taj komentar "osramotio" i "traumatizirao", iako ju je Marcus uvjeravao da se njegov otac samo šalio.
| Foto: instagram
Veza je konačno pukla u srpnju 2024. godine.
| Foto: instagram
Prema navodima, Larsina djeca su je potaknula da prekine ciklus stalnih pomirenja i prekida.
| Foto: instagram
Ona je sama priznala da je počela uviđati strane Marcusove osobnosti koje se nisu uklapale u njezin život, uključujući njegovu želju za kasnim noćnim izlascima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nedugo nakon prekida s Marcusom, Larsa je ponovno pronašla ljubav, i to ponovno s košarkašem.
| Foto: instagram
Foto instagram
U travnju 2025. godine potvrđeno je da je u vezi s bivšim profesionalnim košarkašem Jeffom Cobyjem,
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram