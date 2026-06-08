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MOLILI SU JE DA STANE

Pippenova bivša skandalozno ljubi, zavela i Jordanovog sina! 'S 51 izgledam bolje nego ikad'

Larsa Pippen nakon braka sa Scottiejem niže skandale: Od šokantne veze s reperom zbog koje su zadirkivali njezinu djecu, do bivšeg igrača Lakersa koji je dijelio svlačionicu s njezinim sinom. Zatim je prohodila s Jordanovim sinom, za kojeg se bila spremna udati, ali nije potrajalo...
Pippenova bivša skandalozno ljubi, zavela i Jordanovog sina! 'S 51 izgledam bolje nego ikad'
Larsa Pippen (51), reality zvijezda i bivša supruga košarkaške legende Scottieja Pippena, godinama je pod budnim okom javnosti, a njezin ljubavni život prilično je turbulentan. | Foto: instagram
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Larsa Pippen (51), reality zvijezda i bivša supruga košarkaške legende Scottieja Pippena, godinama je pod budnim okom javnosti, a njezin ljubavni život prilično je turbulentan. | Foto: instagram
Komentari 5

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