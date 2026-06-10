SPEKTAKL NA VIŠNJIKU PLUS+
Cibona protiv Zadra i 9000 navijača: 'Podcjenjivanja su nas motivirala, želimo taj trofej!'
Cibona lovi 21. naslov prvaka, a Zadar sedmi. ‘Pozivam naše navijače od Pule i Malog Lošinja, pa do Šibenika i Zagreba da nas dođu podržati na Višnjik’, rekao je trener Cibone
Baš kao u najslavnijim danima naše košarke, Cibona i Zadar odlučivat će o naslovu prvaka. Zadrani, trostruki uzastopni prvaci, nisu u Draženovom domu iskoristili meč loptu pa ćemo vladara hrvatske košarke doznati u majstorici koja se večeras u 20.15 sati (MAXSport 1) igra u dvorani Krešimira Ćosića.