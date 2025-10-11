Cibona se povlači iz regionalne lige dva dana prije početka!

Skupština Košarkaškog kluba Cibona na sjednici održanoj ovu subotu odlučila je da neće nastupati u ABA 2 ligi, svega 60-ak sati prije planirane prve domaće utakmice protiv makedonskog TFT-a. Ta odluka predstavlja strateški zaokret i preusmjeravanje klupskih prioriteta, istovremeno i izlazak iz natjecanja čiji je suosnivač.

U priopćenju koje je klub poslao javnosti istaknuto je da je odluka rezultat "detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti" te da je prioritet "daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta". Klub naglašava da je odluka donio samostalno, kao dio dugoročne vizije i ambicije za europsku afirmaciju.

Ona također nosi financijske implikacije: klub riskira gubitak prihoda i eventualnih prava povezanih s nastupom u regionalnoj ligi, ali u klubu očito računaju na alternativne izvore financijske podrške i dugoročnu korist od usmjerenja prema europskim natjecanjima. Cibona se nakon osam godina vratila se u europska natjecanja prijavom za Fibin Europski kup, ali se istovremeno prijavila i za ABA 2 i domaće prvenstvo, što bi, kako navode u klubu, bilo neodrživo s ograničenim kadrom.

Čekali su financijsku potporu HKS-a poput one za Cedevitu Junior od 250.000 eura, koja će također igrati Europski kup, kako bi se povukli iz regionalnog natjecanja. Nije poznato jesu li je dobili, ali su se odlučili za izlazak.

HKS pozdravlja odluku CIbone

"Hrvatski košarkaški savez sa zadovoljstvom pozdravlja odluku KK Cibona da se pridruži hrvatskim klubovima koji ove sezone nastupaju u europskim natjecanjima, FIBA Europe Cupu i European North Basketball ligi (ENBL)", kažu u savezu.

"Takva odluka ide uz bok tradiciji hrvatske košarke te doprinosi njezinoj promociji na međunarodnoj razini. Hrvatski košarkaški savez želi Ciboni puno sreće i uspjeha u predstojećim izazovima!"

Priopćenje KK Cibone prenosimo u nastavku:

"Na sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. listopada, donesena je odluka da Klub u natjecateljskoj sezoni 2025./26. neće nastupati u ABA 2 ligi.

Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta.

Klub ističe kako je odluka donesena isključivo unutar Cibone, temeljem strateškog promišljanja o budućnosti i smjeru u kojem želimo razvijati Cibonu kao klub s prepoznatljivim identitetom, tradicijom i europskim ambicijama.

Cibona je kroz svoju bogatu povijest uvijek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na europskoj sceni. Upravo zato vjerujemo da naša budućnost pripada europskim natjecanjima, u kojima Cibona ima priliku predstavljati hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama.

U sezoni 2025./26. Cibona će tako usmjeriti sve svoje sportske i organizacijske resurse na natjecanja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Europe Cupu, gdje će nastaviti s afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nositelje europske košarke iz Hrvatske.

KK Cibona nastavlja graditi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta te ostaje predana cilju da ponovno bude stabilan, kompetitivan i prepoznatljiv klub u europskim okvirima."