Obavijesti

Sport

Komentari 0
POPRAVLJENA KUPOLA

Cibona se vraća kući! Draženov dom ponovno otvoren za 80. rođendan i derbi s Zadrom

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zadar: Zadar i Cibona odigrali utakmicu 12. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Admiral

Košarkaški klub Cibona dobio je službenu dozvolu za povratak u svoju matičnu dvoranu, Košarkaški centar Dražena Petrovića, u kojoj će u četvrtak u 19 sati ugostiti Zadar u derbiju Premijer lige. Utakmica će imati dodatnu težinu jer će Cibona pred svojim navijačima obilježiti 80. obljetnicu kluba.

Nakon snažnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb i oštetilo dvoranu, prve procjene nisu bile optimistične. Vjetar je uništio kupolu krova, oštetio limove, a voda je prodirala na parket, zbog čega se strahovalo da će dvorana ostati zatvorena sve do početka nove sezone. Ipak, radovi su započeli već sljedećeg dana te se ubrzo pokazalo da šteta nije bila toliko velika kako se u početku činilo.

Sanacija je završena u rekordnom roku. Parket su obnovili, postavili su novu kupolu i zamijenili oštećene limove, a posljednji radovi dovršeni su u srijedu. Time su ispunjeni svi uvjeti za povratak utakmica u Draženov dom.

cenU razdoblju dok dvorana nije bila u funkciji, Cibona je domaće susrete igrala u Sutinskim vrelima, a iz kluba su zahvalili svima koji su u tom razdoblju omogućili kvalitetne uvjete za rad i natjecanje. Kako bi što više navijača moglo prisustvovati ovom posebnom događaju, klub je osigurao dodatnih 800 ulaznica.

Zagreb: KC Dražen Petrović nastradao u oluji
Zagreb: KC Dražen Petrović nastradao u oluji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Povratak u Draženov dom za nas ima veliko simbolično i emotivno značenje. Posebno nas veseli što ćemo povodom 80. obljetnice ponovno igrati pred našim navijačima u dvorani koja je dom Cibone, ali i zagrebačke košarke. Vjerujemo da će derbi protiv Zadra biti prava prilika da zajedno obilježimo ovu veliku obljetnicu i najavimo novo poglavlje našeg kluba", istaknuo je direktor Cibone Tomislav Šerić.

Dodatnu simboliku susretu daju i obljetnice koje obilježavaju oba kluba. Cibona slavi 80 godina postojanja i 40. obljetnicu dvostrukog naslova prvaka Europe, dok Zadar obilježava 40 godina od osvajanja naslova prvaka bivše države, koji je osvojio upravo pobjedom protiv Cibone u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026