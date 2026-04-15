Cibona je razbila Šibenku sa 100-72 u hrvatskom prvenstvu. Zadar je nadigrao beogradski FMP sa 76-65 u ABA ligi. Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović bili su najefikasniji s 20 koševa
Cibona i Zadar rutinski slavili
Košarkaši Cibone svladali su u susretu 29. kola Hrvatske lige na svom parketu "fenjeraša" Šibenku s 100-72. Vigo Bart je s 13 poena bio najraspoloženiji kod Cibone, a Vincent Golsom s 21 košem kod Šibenke. Cibona je treća s omjerom 21-8, a Šibenka zadnja s omjerom 6-23.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Košarkaši Zadra su u svojoj dvorani svladali beogradski FMP s 76-65 u dvoboju 24. kola ABA lige.
Zadrani nisu dobro započeli, pa je srpski sastav početkom druge četvrtine imao devet koševa prednosti. No, hrvatska momčad je ipak dobila prvo poluvrijeme s 41-36, a u drugom dijelu stigla i do 22 koša prednosti.
Kod Zadrana su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović zabili po 20 koševa, dok je kod FMP prednjačio Filip Barna s 20 poena i 7 skokova. Zadar je 10. s omjerom 11-13, koliko ima i FMP.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+