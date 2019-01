Cibona vratila velikog dragulja! Stigao je zlatni Roko Prkačin...

Roko Prkačin priključen je prvoj momčadi Cibone!

Radi se o sinu Nikše Prkačina, bivšeg igrača Cibone i sjajnog mladog košarkaša kojeg mnogi stručnjaci etiketiraju najvećim potencijalom u hrvatskoj košarci, a smatra se i da je jedan od najtalentiranijih igrača u svom godištu.

Prkačin je ljetos s reprezentacijom do 16 godina osvojio Europsko prvenstvo u trileru protiv Španjolske (71-70). Prkačin je bio MVP prvenstva, a u prosjeku je kroz turnir bilježio 18,6 poena, 10,9 skokova i 3,7 asistencija po utakmici. Oduševio je sjajnim atletskim sposobnostima i ludim zakucavanjima.

Seniorsku karijeru započeo je upravo nakon tog prvenstva kada ga je matična Cibona poslala na kaljenje u Rudeš koji igra u hrvatskoj drugoj ligi.

- Što se Prkačina tiče, on je dragulj hrvatske košarke i to nije sporno. Naravno, on je još klinac i treba biti oprezan u radu s njim. Budućnost je hrvatske košarke i čast nam je da se priključio prvom timu i nadam se da će njegov razvoj ići onim putem koji mi priželjkujemo - rekao je Ivan Velić, strateg Cibone.

Velić smatra da se s Prkačinom treba još puno raditi.

- Njegov prioritet ove sezone bit će individualni rad, da se postave neke stvari koje mu fale jer je on još klinac i puno mu stvari nedostaje. U HT Premijer ligi će sigurno imati veću minutažu, a u ABA Ligi ćemo također, s obzirom da je ostalo još malo do kraja, neke utakmice iskoristiti da mu pružimo šansu da osjeti taj nivo više jer on sa svojom fizikom to može pratiti. Naravno, nedostaje tu nekih drugih stvari jer momak sa 16 godina ne može biti završen igrač, treba puno raditi i nadam se da će biti zdrav, radna etika je u njemu tako da ne sumnjam da će postati veliki igrač - rekao je Velić za klupsku stranicu.

Cibona je dovela i Roka Rogića (26), razigravača iz Hermes Analitice koji je u mladosti puno obećavao.