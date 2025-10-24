Cibonina renesansa: Klub opet konačno raste na svim razinama

Kako je dobro vidjeti te opet, pjevali su emotivni navijači Cibone dok su igrači na parketu slavili veliku pobjedu protiv francuskog Dijona u drugom kolu Fibina Eurocupa. Bez obzira što je riječ tek o četvrtom europskom natjecanju po jačini, nakon višegodišnjeg turobnog razdoblja, razočaranja i neizvjesnosti hoće li klub uopće opstati, navijačima je i ovo bilo dovoljno za osmijeh i euforiju. Podsjetilo je na one slavne dane kada ovakve večeri nisu bila iznimka.

Atmosfera dugo nije bila ovako pozitivna i optimistična, a klub nakon dugo godina konačno raste na svim razinama. Naravno, pokretač svega toga je svježi kapital novog investitora Victora Dodiga (59), kanadskog Hrvata koji je već 11 godina predsjednik Uprave CIBC banke iz Toronta.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uložio je pola milijuna eura, omogućio saniranje tekućih troškova i ulaganje u momčad za ovu sezonu, a uskoro će uplivati i novi novac. Klub je osigurao nužna sredstva i prodisao, a sljedeći korak je preoblikovanje u sportsko dioničko društvo, koje bi trebalo započeti krajem godine. Dodig se prije mjesec dana u Zagrebu sastao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, podržao je njegove planove, kao i premijer Andrej Plenković, i uskoro bi službeno mogao preuzeti spomenik hrvatske košarke.

Navijači su osjetili kako se nešto pozitivno pokrenulo, tribine su sve punije, sadržaj je sve bogatiji, a klub funkcionira sve bolje na svim razinama. Pa krenimo prvo od rezultata. Imaju dvije pobjede nakon dva kola Eurocupa, Ivan Rudež je u kratkom roku uigrao momčad i pretvorio ju u skladnu cjelinu. Zasad to djeluje jako dobro, a kako su krenuli, povećavaju se i apetiti. Cilj je plasman u drugu fazu europskog natjecanja.

A povećavaju se apetiti i na ostalim razinama. Uskoro bi trebali potpisati ugovor s novim generalnim sponzorom, ulaže se i u marketing, Cibona se želi približiti navijačima, koji su kroz povijest i bili temelj uspjeha.

Zagreb: Dunking Devilsi zabavljali publiku na poluvremenu utakmice između Cibone i Dijona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Klub je, u suradnji s Infobipom, na Whatsappu napravio svoj kanal na kojem možete kupiti klupske artikle, ulaznice, učlaniti se ili pak pogledati najnovije informacije o momčadi. Zasad je to zamjena za web stranicu koju bi uskoro trebali opet oživjeti. Dulje vrijeme nije bila u funkciji zbog prijašnjih dugova, a uskoro bi trebao osvanuti i sustav za online prodaju karata.

Podignuli su i rad društvenih mreža na višu razinu, dinamičnim i zanimljivim objavama izazvali su pozitivnu reakciju navijača. I to je tek početak, u planu su nove promjene nakon kojih će klub zasjati u još ljepšem ruhu. Novi vjetrovi su zapuhali i konačno donijeli osmijeh na lice navijača...