Cibonu u finale odveli neobični junaci: Povratnik iz mirovine, budući brucoš i igrač s Kosova

Cibona je nakon četiri godine čekanja ponovno u finalu hrvatskog prvenstva. "Vukovi" su u dramatičnoj majstorici polufinala Premijer lige u Draženovu domu pobijedili Split 78-76 i izborili finalnu seriju protiv Zadra, koja počinje u nedjelju na Višnjiku. Bila je to treća utakmica serije u kojoj su odlučivale nijanse. Cibona je prvi susret dobila u Zagrebu, Split je uzvratio na Gripama, a putnika u finale odlučila je još jedna neizvjesna završnica. "Žuti" su većim dijelom utakmice imali prednost, ukupno više od 30 minuta, ali nisu uspjeli dovršiti posao.