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Cibosi na samom startu ABA lige izgubili kod Cedevite Olimpije

Piše HINA,
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Cibosi na samom startu ABA lige izgubili kod Cedevite Olimpije
Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Njaefikasniji u sastavu Cibone bio je Rickey McGill sa 15 koševa, po 13 su dodali Lovro Mazalin i Khalif Battle

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Košarkaši Cibone u svom su prvom ovosezonskom nastupu u regionalnoj ABA ligi izgubili na gostovanju kod Cedevite Olimpije u Ljubljani sa 76-89 (22-21, 21-22, 15-23, 18-23). Njaefikasniji u sastavu Cibone bio je Rickey McGill sa 15 koševa, po 13 su dodali Lovro Mazalin i Khalif Battle, dok je Matthew Hurt ubacio 21 za Cedevitu Olimpiju.

Cibona je bila ravnopravna gotovo pune tri četvrtine, u 25. minuti još je i vodila sa 56-51, ali uslijedila je velika serija Ljubljančana 15-2 kojm su zaključili treći dio igre te uoči zadnjih 10 minuta stvorili prednost 66-58. 

Hrvatski prvak prvenstveno je pao u šutu što je u kombinaciji s nedostatkom skoka odvelo u poraz.

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