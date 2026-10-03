Cibosi na samom startu ABA lige izgubili kod Cedevite Olimpije

Košarkaši Cibone u svom su prvom ovosezonskom nastupu u regionalnoj ABA ligi izgubili na gostovanju kod Cedevite Olimpije u Ljubljani sa 76-89 (22-21, 21-22, 15-23, 18-23). Njaefikasniji u sastavu Cibone bio je Rickey McGill sa 15 koševa, po 13 su dodali Lovro Mazalin i Khalif Battle, dok je Matthew Hurt ubacio 21 za Cedevitu Olimpiju.

Cibona je bila ravnopravna gotovo pune tri četvrtine, u 25. minuti još je i vodila sa 56-51, ali uslijedila je velika serija Ljubljančana 15-2 kojm su zaključili treći dio igre te uoči zadnjih 10 minuta stvorili prednost 66-58.

Hrvatski prvak prvenstveno je pao u šutu što je u kombinaciji s nedostatkom skoka odvelo u poraz.