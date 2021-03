Kakva je to utakmica bila u Skoplju 1982.?! To je bila ulična tučnjava, utakmica na samom rubu skandala. Mi smo bili prvi na tablici i Vardar je bio zadnji Zvezdin pokušaj da nas zaustavi. To je bio rat za svaku loptu i u tom ratu nisu se birala sredstva, ispričao je Velimir Zajec.

No skopske pobjede za naslov “modrih” počele su 1958.

- Ovako, klub je odlučio da napuštamo amaterizam, svaki od vas igrača imat će određene premije - bio je zaključak na sastanku Dinama 1958. uoči Vardara.

Trebalo je pobijediti kako bi Dinamo došao na korak do naslova. A klub nije htio da najbolji igrači odu, kao što su ranije učinili Bobek, Zebec, Vukas, Papec...

Kako bi atmosfera bila što bolja, četvrtkom navečer uvedeni su obavezni sastanci igrača i članova uprave. Uz zakusku igrači su kartali i igrali šah. Vardar je pao i Dinamo je osvojio naslov.

Dinamo im je pokazao zube

Čekalo se nakon tog naslova duge 24 godine. Do one legendarne 1982. A kad tamo, opet Vardar. Veliku je ulogu tad imao i Cico Kranjčar, koji je danas preminuo.

- Srpski novinari pisali su da je to bila ‘fudbalska TV bruka’, a za centarhalfa Vardara Zorana Bankovića radioreporter Ivo Tomić rekao je da bi umjesto broja na leđima morao nositi znak opasnosti. Kad smo nakon te utakmice teren napustili kao pobjednici, shvatili smo da se, osim što smo igrali zaista lijep nogomet, znamo ‘pokefati’. Nije to bila naša deviza, uvijek smo pokušavali igrati lijepo, impresionirati publiku, no za utakmicu u Skoplju Ćiro je naredio: ‘Handžar u usta’ - kaže Zajec.

Paniću su silom otkinuli lančić

Dinamo je u Skoplju sve sredio za 35 minuta. Dva gola zabio je Snješko Cerin, jedan Cico Kranjčar.

- Tukli su nas od prve minute, ne sjećam se da smo ikada dobili takve batine. Ali na toj utakmici smo i mi pokazali zube. Pobijedili smo i u avionu smo napravili veliku feštu. Iako, nismo još bili teoretski prvaci, to smo postali kad je Crvena zvezda izgubila u Osijeku. No utakmica u Skoplju bila je prekretnica, nismo smjeli izgubiti - rekao je svojevremeno Cico, koji je na licu imao uspomenu s tog susreta.

“Dinamo je protutnjao Skopljem 3-0, iako je Vardar u proljetnoj polusezoni, sve do tog dana, imao maksimalan učinak na svom terenu - pobijedio je u svakoj utakmici! Makedonci su, kako sugeriraju izvješća i svjedoci, tad igrali iznimno grubo, Kranjčar je izgreben noktima po licu, Grnčarov je Paniću silom otkinuo lančić s vrata, a Banković je, tvrde svjedoci, pred svlačionicama fizički nasrnuo na Kranjčara i Panića”, napisao je Miroslav Tomašević u svojoj knjizi “Dinamo - Povijest i zlatnih 10 godina”.