Obavijesti

Sport

Komentari 1
STIGLO IZVJEŠĆE

CIES: Yamal je najskuplji igrač na svijetu. Evo gdje je Gvardiol

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
CIES: Yamal je najskuplji igrač na svijetu. Evo gdje je Gvardiol
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Lamine Yamal iz Barcelone najskuplji je nogometaš svijeta sa 343 milijuna eura! Među top 100 je i Hrvat Joško Gvardiol, vrijedan 95.3 milijuna eura

Admiral

Barcelonin napadač Lamine Yamal vrijedi 343 milijuna eura te je najskuplji nogometaš svijeta, a među sto najvrednijih je i hrvatski branič Joško Gvardiol, izvijestio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u izvještaju objavljenom u srijedu. Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, ima svoju metodologiju izračuna cijena prema kojoj je samo jedan Hrvat među sto najskupljih igrača.

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Gvardiol, 23-godišnji branič, koji je u nedjelju ozlijedio nogu nastupivši za Manchester City, procijenjen je na 95.3 milijuna eura. Time je 28. po vrijednosti na svijetu.

Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španjolskom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 milijuna eura i Kyliana Mbappea s cijenom od 201 milijun. CIES je objavio ove podatke dok traje zimski prijelazni rok.

Popis najskupljih nogometaša prema CIES-u:

1. Lamine Yamal (Barcelona)  - 343 milijun eura

2. Erling Haaland (Manchester City) - 255 milijuna

3. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 201 milijun

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 153 milijuna

5. Michael Olise (Bayern) - 137 milijuna

6. Florian Wirtz (Liverpool) - 136 milijuna

7. Desire Doue (PSG) - 135  milijuna

8. Joao Neves (PSG) - 131 milijuna

9. Arda Guler (Real Madrid) - 130.3 milijuna

10. Pedri Gonzalez (Barcelona) - 130 milijuna

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se
MIA JE TUŽNA

FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se

Mia Winward-Dunn kći je bivšeg engleskog reprezentativca Davida Dunna i engleske glumice Sammy Winward, a za engleske medije otkrila je da s roditeljima već mjesecima nije u kontaktu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026