CIES: Yamal je najskuplji igrač na svijetu. Evo gdje je Gvardiol

Barcelonin napadač Lamine Yamal vrijedi 343 milijuna eura te je najskuplji nogometaš svijeta, a među sto najvrednijih je i hrvatski branič Joško Gvardiol, izvijestio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u izvještaju objavljenom u srijedu. Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, ima svoju metodologiju izračuna cijena prema kojoj je samo jedan Hrvat među sto najskupljih igrača.

Gvardiol, 23-godišnji branič, koji je u nedjelju ozlijedio nogu nastupivši za Manchester City, procijenjen je na 95.3 milijuna eura. Time je 28. po vrijednosti na svijetu.

Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španjolskom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 milijuna eura i Kyliana Mbappea s cijenom od 201 milijun. CIES je objavio ove podatke dok traje zimski prijelazni rok.

Popis najskupljih nogometaša prema CIES-u:

1. Lamine Yamal (Barcelona) - 343 milijun eura

2. Erling Haaland (Manchester City) - 255 milijuna

3. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 201 milijun

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 153 milijuna

5. Michael Olise (Bayern) - 137 milijuna

6. Florian Wirtz (Liverpool) - 136 milijuna

7. Desire Doue (PSG) - 135 milijuna

8. Joao Neves (PSG) - 131 milijuna

9. Arda Guler (Real Madrid) - 130.3 milijuna

10. Pedri Gonzalez (Barcelona) - 130 milijuna