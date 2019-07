Čija vila je veća? Pogledajte blaga nogometnih zvijezda...

Nogomet je najgledaniji sport na svijetu. Ne postoji država na svijetu u kojoj se ne kotrlja lopta za kojom trče dječaci i djevojčice u želji da zabiju gol, a upravo su neki od njih zahvaljujući vijanju tih lopti došli do milijunskih iznosa na svojim bankovnim računima. Te milijune troše na razne stvari, a neke od njih su i vile iz snova koje si samo rijetki mogu priuštiti.

Cristiano Ronaldo tek je jedan od njih, a on si je, recimo, kupio "malu" vilu za sitnih 10 milijuna kuna. Cristianova vikendica sastoji se od četiri ogromne sobe, kina, privatne teretane, vanjskog i unutarnjeg bazena te golf igrališta.

Cristiano Ronaldo set to be Conor McGregor's neighbour after buying £1.3m mansion in Marbella https://t.co/50tFYleegn pic.twitter.com/AqZxrncWGG — SportsGridUK (@Sportsgriduk) 29. srpnja 2019.

Možda vam se 10 milijuna kuna čini puno, ali to je stvarno "kikiriki" naspram onoga koliko im koštaju vile u kojima borave češće, a evo i koliko je to točno...

1. David Beckham - 50 milijuna eura

Jedna od najvećih nogometnih legendi, igrač koji je toliko popularan da je po kojemu nazvana čak i frizura, mogao bi postati vlasnik najskupljeg stana na svijetu. Naime, nakon što je, uz sve što je ostvario u životu, nedavno osnovao i svoj nogometni klub sa sjedištem u Miamiju, David Beckham razgledavao je i jedan od najviših nebodera u Miamiju arhitektice Zahe Hadid, vrijedan više od 45 milijuna eura koji bi mogao biti nova prijestolnica jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu.

Foto: ZahaHadidArchitects

Visoka je preko 215 metara, što ju čini jednom od najviših zgrada u Miamiju, a nakon 62 kata s nevjerojatnim pogledom na vrhu zgrade postoji i heliodrom. Treba li dodati još što?

Foto: ZahaHadidArchitects

2. Wayne Rooney - 17,83 milijuna dolara

Još jedna legenda Manchester Uniteda i engleske nogometne reprezentacije, prati na ovome popisu svoga sunarodnjaka. Njegova vila vrijedna nešto manje od 20 milijuna dolara ima veliki bazen, privatno kazalište, travnjak s podnim grijanjem i statue u starogrčkom stilu.

Gola zgrada, bez ikakvim dodataka koštala ga je 1.57 milijuna dolara. Foto: Screenshot/Youtoube

Foto: Screenshot/Youtoube

3. David Beckham - 10 milijuna dolara

Najbolji izvođač slobodnih udaraca u povijesti drži i treće mjesto na ovoj listi. Njegova 10 milijuna vrijedna vila dovoljna je da potuče konkurenciju bez problema. Ta vila ima sve što vam je potrebno za život, kapelicu, tonski studio i nogometno igralište. Na primjer, možete snimiti pjesmu za misu na kojoj ćete se pomoliti da kasnije pobijedite frendove u jednoj partiji popodnevne razonode.

David Beckham’s wingman splashes out on £8.5million mansion https://t.co/7CbOYnVkwQ via @MailOnline - Looks like a glorified Barrett Home! — Yaaboosucks (@YaaBooSux) 5. svibnja 2019.

4. Didier Drogba - 14,5 milijuna dolara

O Boi Money is d next thing after God...Check out Didier Drogba new mansion worth £14.5m pic.twitter.com/uYitAcTkcs — De-x (@De_xmtee) 9. travnja 2014.

Vila Didiera Drogbe ima osam spavaćih soba, sedam kupaonica i trofejnu sobu.

5. Cristiano Ronaldo 7,3 milijuna dolara

Cristiano Ronaldo : $7.3M es el valor de su mansión en Madrid https://t.co/G4jY971v3s — Roberto Bonafont (@RobertoBonafont) 4. travnja 2016.

6. Frank Lampard - 7 milijuna dolara

Frank and Christine Lampard finally rent out £9,000-a-month mansion put on market in 2012 https://t.co/4FnprlVjnq pic.twitter.com/DYxg5ojUb1 — Belfast Telegraph (@BelTel) 18. travnja 2016.

7. John Terry - 6,5 milijuna dolara

Inside Chelsea legend John Terry’s old £6.5m mansion including Astro Turf pitch and indoor swimming pool https://t.co/8bgrpreJRD — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) 10. ožujka 2019.

Vila Chelsejevog "zločestog dečka" dovoljno je velika da u nju stanu 34 osobe. Ima vlastiti podzemni akvarij i privatno kino, a sastoji se, između ostalog, i od 10 velikih spavaćih soba.

8. Lionel Messi - 5 milijuna dolara

Pic: Lionel Messi's catalan mansion, Barcelona, worth $5 millions. pic.twitter.com/bJTIIVpbYJ — FC Barcelona Kaskus (@FCBKaskus) 15. lipnja 2013.

9. Mario Balotelli - 4,75 milijuna dolara

Mario Balotelli might buy this £4.75m 'Teletubbies' mansion, complete with football pitch http://t.co/Ovc6ADeHtt pic.twitter.com/VZaHB3qMhi — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 4. rujna 2014.

10. Andres Iniesta - 4,6. milijuna dolara