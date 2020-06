'Cijela liga je izjednačena, a mi tempiramo formu za druge datume, teške su nam noge...'

Nismo zadovoljni s bodom. Išli smo na pobjedu od prve minute, ali slaba energija i spor protok lopte su nam otežavali da provedemo tu ideju, rekao je trener Dinama Igor Jovićević...

<p>Dvije pobjede, dva remija i poraz u posljednjih pet utakmica. Da, bodovna prednost je ogromna, titula je osigurana, ali kada ste trener Dinama, ovo si ne smijete dopustiti.</p><p><strong>Igor Jovićević </strong>je uskočio u cipele Nenada Bjelice, ali zasad nije da baš uspješno korača u njima. I da povučemo na stranu rezultat, koji Dinamu sada baš i nije primarni cilj, tu je igra s kojom trener<strong> Dinama</strong> ne može nimalo biti zadovoljan.</p><p>'Modri' su s još jednim mršavim remijem protiv Osijeka (0-0) pokazali da nisu još u pravoj formi. Naravno, teško je bilo posvetiti se nogometu nakon stanke od dva mjeseca.</p><p>- Nismo zadovoljni s bodom. Išli smo na pobjedu od prve minute, ali slaba energija i spor protok lopte su nam otežavali da provedemo tu ideju. Već smo počeli pripreme s težim treninzima, teže su noge pa praktički nismo imali svježinu u završnici i realizaciji. Ulaskom mladih igrača smo vidjeli jednu energiju koja je putokaz za zadnjih 15, 20 minuta. S jednom hrabrijom igrom, igrom u kost, okomitom - rekao je Jovićević.</p><p>Bio je to susret u kojem je Dinamo tek u 90. minuti imao prvi udarac u okvir gola i tek je pred kraj njihova kvaliteta došla do izražaja. No bilo je to kasno buđenje koje je Osijek itekako mogao iskoristi da su Bočkaj i Talys realizirali svoje šanse. </p><p>Iako dva remija zaredom na papiru baš i ne izgleda lijepo za jednog prvaka, za 'modre' nema brige. Već su započeli s težim treninzima kako bi spremni dočekali novu sezonu, a preostale utakmice u ligi će im i poslužiti kao priprema za ono što ih čeka za nekoliko mjeseci.</p><p> - Mislim da je stanka ostavila traga, bodovna prednost je velika tako da isprobavamo neke stvari. Dajemo prilike mladim igračima. Isprobavamo varijante, promijenili smo sustav u 4-4-2, da vidimo kako izgleda s okomitijom igrom bez puno dodavanja, s centaršutevima sa strane. Teški su ovo dvoboji, kao što je cijela liga izjednačena. Svatko svakoga može pobijediti. Jedni se bore za ostanak, drugi za drugo mjesto. Uvijek je natjecateljski naboj prisutan. Mi tempiramo formu za druge datume i sada smo u fazi teških nogu. Ali uvjeren sam da ćemo ubrzo dobiti svježinu i izgledati sve bolje - završio je Jovićević. </p><p>Za Osječane je ovo bod velik kao kuća u njihovoj borbi za drugo mjesto. Ovim bodom su preskočili Rijeku i stigli na četvrto mjesto s bodom zaostatka za Hajdukom i Lokomotivom. Do kraja je ostalo još pet kola, no borba za drugo mjesto između Hajduka, Rijeke, Lokomotive i Osijeka se tek zakuhala...</p>