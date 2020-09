'Cijenim Dalića, a za Hrvatsku me vežu jako lijepe uspomene'

Imam niz vrlo pozitivnih uspomena koje me vežu uz hrvatsku reprezentaciju. Zadovoljstvo mi je ponovno se sastati s ovom ekipom. Međutim, ne možemo uspoređivati ​​situacije

<p>Izbornik francuske nogometne reprezentacije <strong>Didier Deschamps </strong>najavio je brojne promjene u sastavu svjetskih prvaka za sutrašnji ogled protiv Hrvatske u Ligi nacija. istaknuo je kako jako cijeni Zlatka Dalića, dodavši kako ga uz hrvatsku reprezentaciju vežu lijepe uspomene. Naime, Deschamps je kao izbornik predvodio "Tricolore" 2018. do svjetske krune pobijedivši u finalu Hrvatsku, Međutim, Deschamps je bio i dio momčadi koja je 1998. u polufinalu SP-a pobijedila Hrvatsku, a potom i Brazil u finalu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka o Zidaneu i drugima</strong></p><p>- Imam niz vrlo pozitivnih uspomena koje me vežu uz hrvatsku reprezentaciju. Zadovoljstvo mi je ponovno se sastati s ovom ekipom, vidjeti svog kolegu Zlatka Dalića, kojeg jako cijenim. Međutim, ne možemo uspoređivati ​​situacije. Momčadi su drugačije, nisu svi igrači isti - kazao je na novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg susreta.</p><p>Nije želio otkriti sastav koji će u utorak istrčati na Stade de France, ali je najavio niz promjena u odnosu na momčad koja je prije tri dana slavila u Švedskoj. Nije želio otkriti hoće li nastupiti Kylain Mbappe i hoće li priliku dobiti nova francuska nada Eduardo Camavinga.</p><p>- Moram uzeti u obzir različite parametre, neke koje znate, neke koje ne znate. Ali kad odaberem 23 igrača, pretpostavljam da svi mogu početi. Da, bit će dosta promjena - najavio je Deschamps.</p><p>istaknuo je kako i dalje vjeruje u Antoinea Griezmanna usprkos njegovim lošijim igrama i činjenici da je protiv Švedske promašio kazneni udarac.</p><p>- Ne sumnjam u njega. Zna da protiv Švedske nije imao najbolju utakmicu. Moramo uzeti u obzir i njegovu osobnu situaciju, govorim o njegovom sportskom stanju. Razgovarat ću s njim i vidjeti što je najbolje za momčad i za njega.</p><p>Osvrnuo se i na molbe i pritiske pojedinih klubova koji su tražili odmor za neke igrače.</p><p>- To se može dogoditi, izravno ili neizravno. Razumijem položaj klubova, međutim nije novost što se interesi klubova i reprezentacija često razilaze. Uvijek pazim da ne riskiram ozljede igrača, ali komplicirano je staviti se na moje mjesto - poručio je.</p>