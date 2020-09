Ćiro brutalan: Dalić je slijep, pa on ne vidi koliko je Kovačić loš i da više nije za reprezentaciju!

Mislio sam da će postati naš nositelj, žario je i palio po Engleskoj, a u Portu je djelovao kao neprijateljski element u našim redovima, oštar je bio bivši izbornik i dodao: Ovdje mu više nije mjesto

<p>"Trener svih trenera" <strong>Ćiro Blažević</strong> (85) nikad nema dlake na jeziku, a nije je imao ni nakon novog visokog poraza Hrvatske u Ligi nacija u subotu, na gostovanju kod Portugala (4-1).</p><p>Bivši izbornik "vatrenih" bez zadrške je govorio o razlozima poraza pa imenom i prezimenom prozvao čovjeka za kojega misli da je glavni krivac rezultata u Portu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro se prisjetio bronce 1998.</strong></p><p>- Gledao sam utakmicu, ali bolje da nisam. Ovako nešto moglo se očekivati. Većina naših igrača nije u natjecateljskoj formi i to se vidjelo, a nedostajala su nam i dva ključna igrača - rekao je Ćiro za <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Reprezentacija/a117257-Jedan-igrac-me-posebno-razocarao-za-njega-nema-mjesta.html" target="_blank">Sport Klub</a> pa oštro poručio:</p><p>- Jedan čovjek posebno me razočarao, a očekivao sam da će biti naš ključni igrač. <strong>Kovačić</strong> je prošle sezone žario i palio po Engleskoj, bio je najbolji igrač Chelseaja i bilo mi je izrazito drago zbog toga, a u Portu je djelovao kao neprijateljski element u našim redovima!</p><p>Nije se brončani izbornik tu zaustavio s napadom. <strong>Zlatku Daliću</strong>, kaže, ne zamjera. Ali...</p><p>- Dalić je čovjek koji bi ga iglom ubadao u guzicu da je mogao! Jedino mu možda zamjeram što je slijep i ne vidi koliko je dečko loš, da više nije za reprezentaciju! Prije dva dana govorio sam jednom novinaru L'Equipea kako će Kovačić postati naš nositelj i da se u Engleskoj probudio, a onda je odigrao onako - rekao je Ćiro i dodao:</p><p>- Veliko razočaranje. Dečko koji je imao sve predispozicije da bude novi Boban ili Asanović postao je promašaj kojemu ovdje više nije mjesto.</p><p>Kovačić nije odigrao dobru utakmicu i on to sam vjerojatno zna, ali govoriti da mu nema mjesta u reprezentaciji u najmanju je ruku nekorektno. Ali Ćiro zna što govori, tako je svojedobno motivirao igrače.</p><p>Recimo, pola godine prije Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. objavio je širi popis od 40 imena bez <strong>Igora Štimca</strong> koji je "poludio" i u šest mjeseci postao najbolji igrač i kapetan Derby Countyja pa natjerao Blaževića da ga povede na Mundijal. Možda će ove njegove riječi motivirati i Kovu...</p><p>A kako s Francuzima, koje Ćiro jako dobro poznaje?</p><p>- Oni uvijek predstavljaju poseban motiv, ali ne bih se ni u Parizu nadao bajnom rezultatu. Ne nakon ovoga. Nadam se da će Dalić smoći snage i smisliti nešto bolje - kaže "trener svih trenera" i zaključuje:</p><p>- On je jedini čovjek koji trenutačno ima moju punu podršku!</p>