'Najveći problem je nemoć! Pa jako puno toga smo radili krivo'

Pričali smo, ali puno je vrućih glava nakon utakmice, puno ideja. Mislim, sigurno da ima i dobrih, ali trebamo hladnih glava sjesti, rekao je o subotnjem porazu Bruno Petković

<p>Hrvatska je u prvoj utakmici nakon povratka od pauze izgubila od Portugala s jako uvjerljivih 4-1.</p><p>Taj počasni gol zabio je napadač Dinama <strong>Bruno Petković</strong> u samoj završnici utakmice, no kao što je i za očekivati, radije bi ga mijenjao za tri boda:</p><p>- Uvijek je lijepo zabiti, dobar osjećaj koji napadaču daje samopouzdanja, ali naravno, radije bih ga mijenjao za tri boda. Nismo dobro ni rezultatski igrali, niti smo imali dobru igru, ali ne treba pretjerano negativno gledati na ono što je bilo. Sigurno da imamo puno za naučiti iz ovog i da sve ono na čemu smo griješili da to primijenimo za utorak. Mislim da je najveći problem ta nekakva nemoć jer su Portugalci djelovali kao puno bolja ekipa kroz cijelu utakmicu, puno bolje su igrali. Taj rezultat, nećemo reći da nije bitan, ljepše je izgubiti 1-0 nego 4-1, ali taj zadnji gol za 4-1 ne mijenja previše situaciju. Samo je činjenica da smo trebali dati puno više. </p><p>Portugalci su izgledali puno življe, odmornije, rastrčanije, ali Petković smatra da to nema veze s formom:</p><p>- Ne vjerujem da je prevelika razlika, nisu ni oni u bajnoj situaciji, i oni polako hvataju formu, jako puno toga smo radili krivo i nismo još uspjeli napraviti analizu utakmice da možemo sa sigurnošću reći sve što trebamo popraviti u igri, ali isto tako da ne želim uopće sam tražiti razloge poraza i loše igre. Pričali smo, ali puno je vrućih glava nakon utakmice, puno ideja. Mislim, sigurno da ima i dobrih, ali trebamo hladnih glava sjesti.</p><p>Neki smatraju da bi bilo lakše s pobjedom ići u utakmicu protiv Francuske:</p><p>- Jedna pobjeda bi nam možda donijela dozu samopouzdanja, možda bi poletjeli nakon pobjede protiv Portugala. U nekom drugom tajmingu bi nam možda bilo lakše, ali kako nama, tako i njima, ne vjerujem ni da su oni u kompletnom sastavu. Očekuje nas dosta teška utakmica, ali bolja. Ovakvi protivnici su jako dobrodošli jer mislimo da su to protivnici na našem nivou i koji su najbolje reprezentacije na svijetu. Možda tajming nakon tek završenog odmora možda nije najidealniji. Iz ovakvih utakmica najviše možemo naučiti, sigurno je i nama i javnosti su porazi dosta bitniji nakon što smo postali viceprvaci svijeta. Imamo puno očekivanja za opravdati - zaključio je Petković i priznao kako još nije u optimalnom stanju nakon povratka od ozljede, no nada se kako će ubrzo biti.</p>