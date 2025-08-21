Obavijesti

VEKIĆ NA ŠPANJOLKU

Težak ždrijeb za Hrvate na US Openu: Marin Čilić na Bublika, Borna Ćorić protiv Lehečke!

Piše HINA,
Težak ždrijeb za Hrvate na US Openu: Marin Čilić na Bublika, Borna Ćorić protiv Lehečke!
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Od hrvatskih predstavnika igra još i Antonia Ružić koja će u prvom kolu odmjeriti snage s američkom tenisačicom Taylor Townsend. Branitelj naslova Jannik Sinner turnir otvara protiv Vita Koprive

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u 1. kolu ovogodišnjeg US Opena, "grand slam" turnira na kojem je trijumfirao prije 11 godina, za suparnika je dobio 23. nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika, dok će drugi hrvatski predstavnik Borna Ćorić igrati protiv 20. nositelja Čeha Jirija Lehečke, odlučeno je ždrijebom u četvrtak.

U slučaju pobjede protiv Bublika Čilić će u 2. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Talijana Lorenza Sonega i Australca Tristana Schoolkatea, dok je mogući suparnik Ćorića u 2. kolu Argentinac, odnosno bolji iz susreta Camila Uga Carabellija i Tomasa Etcheverryja.

Banja Luka: Meč drugog kola ATP turnira Srpska Open, Laslo Đere - Borna Ćorić
Banja Luka: Meč drugog kola ATP turnira Srpska Open, Laslo Đere - Borna Ćorić | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Branitelj naslova i prvi igrač svijeta Talijan Jannik Sinner turnir će otvoriti dvobojem protiv Čeha Vita Koprive, dok je drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz dobio mnogo teži zadatak u vidu Amerikanca Reillyja Opelke. Sinner i Alcaraz će u New Yorku pokušati treći put zaredom stići do međusobnog ogleda u finalu "grand slama", nakon što je u Roland Garrosu slavio Alcaraz, a u Wimbledonu Sinner.

Kod tenisačica Antonia Ružić je za suparnicu u 1. kolu dobila Amerikanku Taylor Townsend, dok će Donna Vekić igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas. Ako budu uspješne na otvaranju, naše igračice će u 2. kolu imati mnogo teže zadatke, Ružić će igrati protiv bolje iz dvoboja Latvijke Jelene Ostapenko i kvalifikantice, dok će Vekić na treću nositeljicu Amerikanku Coco Gauff ili Zagrepčanku s australskom putovnicom Ajlu Tomljanović.

WTA 500 - Stuttgart Tennis Grand Prix
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Prva igračica svijeta Arina Sabalenka u obranu naslova će dvobojem protiv Švicarke Rebeke Masarove, dok će pobjednica Wimbledona i osvajačica nedavno završenog turnira u Cincinnatiju Poljakinja Iga Swiatek u 1. kolu igrati protiv Kolumbijke Emiliane Arango.

