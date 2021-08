Četiri od četiri, ali u... Porazima. Crni ponedjeljak za hrvatski tenis na US Openu do kraja je zacrnio Marin Čilić koji se u zrakoplovu iz New Yorka pridružio Ani Konjuh, Donni Vekić i Ivi Karloviću. Sreća pa i Petra Martić nije morala danas na teren...

Čilić je, za razliku od spomenutog trojca, uzeo set, štoviše, prva dva, oba u tie-breaku, ali onda ga nije zaustavio protivnik, Philipp Kohlschreiber, već ozljeda. Čilić je, naime, prvi put u karijeri predao meč koji je započeo!

Već i rezultat trećeg seta (2-6) ukazivao je na probleme, dok se u četvrtom Čilić praktički prestao kretati po terenu. Nisu pomogli ni medicinski tretmani na desnom ramenu i predjelu oko vrata, ali nije ni Čilić još tada htio sebi skratiti muke pa predati meč.

Iako se ishod već znao, Međugorac, koji je tek tri puta predao bez borbe (Murrayju 2011. u četvrtfinalu Quenn'sa zbog ozljede gležnja,, De Schepperu u drugom kolu Wimbledona 2013. pod paravanom ozljede koljena kada je dobio suspenziju zbog navodnog dopinga te 2019. u četvrtfinalu Madrida Đokoviću uslijed trovanja hranom), ostao je dosljedan u želji da tako još ostane, da uz Federera i dalje bude jedini koji nije predao tijekom dvoboja. Kad je već preživio baš protiv Švicarca one žuljeve u finalu Wimbledona...

I Kohlschreiber, koji će za mjesec i pol dana napuniti 38, svojim je gestama pokazivao da bi bilo bolje sve prekinuti. Konačno, nakon dva gema u petom setu, Čilić je pogledom tražio signale u svom stožeru i odlučio pružiti ruku Nijemcu, čestitavši mu osmi put u karijeri u 13. susretu.

Šteta, baš šteta, jer otvarala se Marinu šansa u drugom kolu (Andujar/Kukuškin), pa do potencijalnog dvoboja s Medvedevim u trećem kolu do kojeg nije stigao samo 2010. godine. Štoviše, nikad nije ispao na startu US Opena. Do danas.