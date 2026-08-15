Obavijesti

Sport

Komentari 1
PREOKRET ŠPANJOLCA

Čilić ispao u prvom kolu u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čilić ispao u prvom kolu u SAD-u
Foto: David Kirouac
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čilić je u Cincinnatiju osvojio prvi set, pa se potpuno raspao i izgubio od Meride 6-3, 1-6, 1-6 nakon 100 minuta igre

Admiral

Marin Čilić je poražen u 1. kolu ATP Mastersa u Cincinnatiju od Španjolca Daniela Meride Aguillara s 6-3, 1-6, 1-6. Čilić (ATP-80) je izgubio nakon točno 100 minuta igre protiv 40. igrača svijeta. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... VIDEO
Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Marin je odlično krenuo, dobio prvi set s 6-3, a onda mu se igra potpuno raspala jer je u preostala dva seta dobio svega dva gema. Španjolac je od 1-1 u drugom setu uzeo čak devet gemova zaredom.

Čiliću nije pomoglo ni pet aseva, a imao je svega 50 posto ubačaja prvog servisa. Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj, a i prvi, lani u Murciji, dobio je Merida. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Ajaxov Belgijac dogovorio transfer u PSG, Barca će dati novu ponudu za Rodrija
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ajaxov Belgijac dogovorio transfer u PSG, Barca će dati novu ponudu za Rodrija

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se 2024. godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026