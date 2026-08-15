Čilić je u Cincinnatiju osvojio prvi set, pa se potpuno raspao i izgubio od Meride 6-3, 1-6, 1-6 nakon 100 minuta igre
PREOKRET ŠPANJOLCA
Čilić ispao u prvom kolu u SAD-u
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Marin Čilić je poražen u 1. kolu ATP Mastersa u Cincinnatiju od Španjolca Daniela Meride Aguillara s 6-3, 1-6, 1-6. Čilić (ATP-80) je izgubio nakon točno 100 minuta igre protiv 40. igrača svijeta.
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Marin je odlično krenuo, dobio prvi set s 6-3, a onda mu se igra potpuno raspala jer je u preostala dva seta dobio svega dva gema. Španjolac je od 1-1 u drugom setu uzeo čak devet gemova zaredom.
Čiliću nije pomoglo ni pet aseva, a imao je svega 50 posto ubačaja prvog servisa. Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj, a i prvi, lani u Murciji, dobio je Merida.
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