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OVAJ PUT U ALMATIJU

Čilić izgubio četvrti meč u nizu

Piše HINA,
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Čilić izgubio četvrti meč u nizu
Foto: Tyrone Siu
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Gruzijac je za plasman u glavni turnir morao igrati kvalifikacije, koje je prošao bez izgubljenog seta u dvobojima protiv Japanca Daniela i Australca Waltona

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Marin Čilić (ATP - 84.) doživio je četvrti uzastopni poraz na ATP Touru, a bolji od njega u prvom kolu ATP 250 turnira na tvrdoj dvoranskoj podlozi u Almatiju bio je Gruzijac Nikoloz Basilašvili (ATP - 128.), koji je sve pogreške najboljeg hrvatskog tenisača pretočio u pobjedu 6-2, 7-5 do koje je stigao za samo 81 minutu.

Bio je to njihov treći službeni dvoboj u kojem je 34-godišnji Gruzijac ostvario prvu pobjedu protiv Marina.

Basilašvili je prvi došao do 'breaka' u trećem gemu i poveo 2-1, ali je Čilić već u sljedećem uzvratio. No, to je bio i posljednji gem koji je osvojio u prvoj dionici meča, u kojoj je još dvaput izgubio servis, prvenstveno zbog brojnih neiznuđenih pogrešaka.

Kad je uspio stabilizirati svoju igru, a to je bilo na početku drugog seta, Čilić je bio nadmoćan. Osvojio je prva tri gem druge dionice, a potom poveo i 4-1. Uslijedio je novi pad u igri. Basilašvili je vratio 'break' i došao do izjednačenja na 4-4. Kod 5-5 je još jednom slomio servis hrvatskog tenisača.

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Foto: Tyrone Siu

Čilić je u sljedećem gemu imao 0-40 i mogućnost da barem odvede set do 'tie-breaka'. No, Gruzijac je s tri asa riješio taj problem, potom je 'winnerom' došao do meč-lopte, a onda je Čilić napravio svoju posljednju, 30. neiznuđenu pogrešku za kraj meča. Basilašvili je imao deset pogrešaka manje i 10 'winnera' više (26-16).

Gruzijac je za plasman u glavni turnir morao igrati kvalifikacije, koje je prošao bez izgubljenog seta u dvobojima protiv Japanca Daniela i Australca Waltona, a to je ponovio i protiv Čilića. Njegov sljedeći suparnik je Argentinac Facundo Diaz Acosta (ATP - 71.).

Čiliću je ovo bio treći uzastopni poraz u prvom kolu na ATP turnirima, a posljednju pobjedu ostvario je početkom kolovoza na Mastersu u Montrealu, kad je u prvom kolu bio bolji od Japanca Shimabukura.

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