Otvaranje nove sezone neće po dobrome pamtiti Marin Čilić (32, ATP 43.). Iako je imao set loptu na svoj servis za povratak u meč, hrvatski tenisač to nije uspio iskoristiti i na kraju je 'bez ispaljenog metka' izgubio protiv Grigora Dimitrova (29 ATP 19.) u tri seta sa 6-4, 6-2, 7-6(5).

Već je u prvom setu Marin na servisu imao problema te je izgubio sa 64, a valja spomenuti da je obrano i četiri break lopte, od čega dvije vezane. Loše je krenuo i u nastavku te odmah izgubio servis na startu drugog seta te zatim još jednom, a imao je Dimitrov laganih 6-2 i 2-0 u setovima.

U trećem je setu Marin bio mao bolji, uspio je napraviti break za 5-3 i servirati za set. Gubio je 40:15, došao do izjednačenja i prednosti, ali nije to uspio kapitalizirati te je na kraju izgubio servis, a sve je otišlo u tie break. Tamo je prvi izgubio servis za 5-4, ali je vratio izgubljeno za 6-5, no nije uspio ostati miran i izjednačiti već je u trinaestoj igri izgubio sa 7-5.

Dimitrova u drugom kolu očekuje meč sa 174. igračem svijeta, Australcem Alexom Boltom (28) koji je s 3-1 u setovima (6-2, 6-2, 4-6, 6-3) bio bolji od Slovaka Norberta Gombosa (30, ATP 89.)