U Melbourne Parku je obavljen ždrijeb Australian Opena koji počinje 8. veljače. Hrvatska će na prvom teniskom Grand Slam turniru sezone u pojedinačnoj konkurenciji imati četvero predstavnika. Bornu Ćorića i Marina Čilića u muškoj, te Petru Martić i Donnu Vekić u ženskoj konkurenciji.

Borna Ćorić, koji je postavljen za 22. nositelja igrat će u prvom kolu protiv Argentinca Guida Pelle, dok Marina Čilića očekuje težak protivnik, 18. nositelj Bugarin Grigor Dimitrov. Petru Martić u prvom kolu očekuje Srpkinja Olga Danilović, dok će Donna Vekić igrati protiv Kineskinje Yafan Wang.

Ćorić je protiv 44. tenisača svijeta igrao jednom i izgubio je. Bilo je to 2017. u kineskom Chengdu.

Borna je u dosadašnjih šest nastupa na Australian Openu pet puta ispao u prvom kolu, a 2019. je dogurao do četvrtog kola.

Čilić i Dimitrov su do sada igrali šest puta, a hrvatski tenisač vodi sa 4-2 u pobjedama. Posljednji put su igrali 2019. na Roland Garrosu, a slavio je Dimitrov. U Australiji su već jednom igrali, ali u Brisbaneu 2014. godine, a bolji je bio hrvatski tenisač.

Marinu će to biti 13. nastup na Australian Openu, a najdalje je dogurao 2018. kada je u finalu izgubio od Švicarca Rogera Federera u pet setova.

Petru Martić u prvom kolu očekuje Srpkinja Olga Danilović. Martić i 20-godišnja srpska tenisačica do sada nisu igrale. Martić je do sada devet puta igrala u Melbourneu, a najbolji rezultat je ostvarila 2018. stigavši do četvrtog kola.

Vekić i Wang su igrale jednom, 2019. u Acapulcu, a pobijedila je Wang, trenutačno 96. tenisačica svijeta.

Prvi nositelj turnira, osmostruki pobjednik Australian Opena, Srbin Novak Đoković u prvom će kolu igrati protiv Francuza Jeremyja Chardyja, dok drugi nositelj Španjolac Rafael Nadal starta protiv Srbina Lasla Đere.

Prošlogodišnji finalist, Austrijanac Dominic Thiem, koji je treći nositelj, suprotstavit će se Mihailu Kukuškinu iz Kazahstana.

Amerikanka Serena Williams krenut će u lov na 24. naslov pobjednice Grand Slama turnira protiv Belgijanke Kirsten Flipkens. Prva nositeljica Australka Ashleigh Barty u prvom će se kolu igrati protiv Danke Kovinić iz Crne Gore.

Turnir u Australiji prošle je godine osvojila Amerikanka Sofia Kenin koju na startu čeka Australka Maddison Inglis.