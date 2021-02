Pandemija, zaraženi hotelski čuvar, zbog kojeg je u karantenu moralo 507 ljudi i svih 160 tenisača i tenisačica, prijetnje novim virusom... Sve je prijetilo da će Australian Open, prvi Grand Slam sezone biti pod upitnikom, no, srećom, neće.

Uh, kakav će to biti turnir. Serena Williams lovi rekord Margaret Court od 24. Grand Slama. Ima 23 pojedinačna i prošlih pet izgubljenih finala.

Rafael Nadal ima, baš kao i Roger Federer, 20 Grand Slam naslova i osvoji li Australiju, bit će usamljen na vrhu... No, krenimo s našima. Marin Čilić igrat će protiv Grigora Dimitrova, Bugarina koji ga je pobijedio u Roland Garrosu 2019. okrenuvši 1-2 u setovima. Dobra vijest je što su igrali šest puta, a Marin ima četiri pobjede. Ali, da je imao sreće u ždrijebu, baš i ne možemo reći.

Borna Ćorić igrat će protiv Guida Pelle, a dosad su igrali samo jednom. Bilo je to u Chengduu 2017., a pobijedio je Argentinac 2-0. Borna je favorit, igrao je jako dobro uoči Grand Slama, no ne zaboravite da je Borna čak pet puta gubio u prvom kolu Australian Opena.

Petra Martić igra protiv 20-godišnje Srpkinje Olge Danilović, kćerke jednog od najboljih košarkaša Srbije Predraga Danilovića. Olga je, kad smo već kod košarke i veza, bila u vezi s košarkašem Atlanta Hawksa Bogdanom Bogdanovićem. Vratimo li se tenisu, napomenut ćemo vam da je Olgi ovo prvi nastup na Australian Openu i Petra, kao puno iskusnija tenisačica, trebala bi pobijediti.

I dolazimo do Donne Vekić, koja igra protiv Yafan Wang. I ne bi Kineskinja trebala biti neki preveliki problem da Donna nije u takvoj formi da za pobjedu ne zna od 2. kola US Opena. A 2. kolo US Opena bilo je u rujnu prošle godine. Od tada je odigrala šest mečeva i uhvatila samo dva seta. Inače, Wang i Vekić igrali su u Acapulcu 2019. godine, a pobijedila je Kineskinja 2-1.

Ono što je najznačajnije jest da će svakog dana na svim mečevima smjeti biti 30.000 ljudi. I tako sve do četvrtfinala, kad će broj reducirati na 25.000. U 14 dana mečeve će uživo pogledati 390.000 ljudi, što je 50 posto manje od uobičajene posjete. No u vrijeme pandemije, s kojom se Australci bore jako dobro i učinkovito, i ovih 390.000 je sjajan poticaj za tenisače.

Naravno, kao i svake godine, očekuje se veliki broj hrvatskih navijača, koji su velika potpora našim tenisačima. Unatoč pandemiji organizatori su, u odnosu na prošlogodišnji turnir, povećati nagradni fond za 12,7 posto, pa će ove godine iznositi okruglih 50 milijuna eura. No, iako je fond veći, pobjednik i pobjednica kući će s manje novca.

Novak Đoković lani je, primjerice, za naslov uzeo 2,6 milijuna eura, a ove će, pobijedi li, uzeti “samo” 1,75 milijuna eura. No, zato su odlučili povećati nagrade za pobjede u početnoj fazi, te su ih podigli između 20 i 25 posto. Tako će svaki tenisač ili tenisačica koja je izborila nastup u prvom kolu, a od naših to su Čilić, Ćorić, Martić i Vekić kući otići s minimalno 63.000 eura, odnsono malo manje od 500.000 kn...