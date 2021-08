Marin Čilić će u prvom kolu US Opena igrati protiv 37-godišnjeg Nijemca Philippa Kohlschreibera (ATP - 116.), ždrijeb je Donnu Vekić spojio sa 9. nositeljicom Španjolkom Garbine Muguruzom, a Petra Martić čeka suparnicu iz kvalifikacija.

Čilić je kao 36. tenisač svijeta dobio status 30. nositelja posljednjeg Grand Slam turnira u 2021. Pobjedniku US Opena iz 2014. ovo će biti 13. međusobni dvoboj s Kohlschreiberom, ali prvi nakon pariškog Mastersa 2018. kad je slavio hrvatski tenisač.

Prvi nositelj Srbin Novak Đoković će pohod na kalendarski Grand Slam početi protiv igrača iz kvalifikacija, dok je drugi nositelj Rus Danil Medvjedev za suparnika dobio Francuza Richarda Gasqueta.

Vekić će po treći put u karijeri igrati protiv 27-godišnje Španjolke koja u karijeri ima dva Grand Slam naslova (Roland Garros 2016. i Wimbledon 2017.) te još dva finala (Wimbledon 2015. i Australian Open 2020.). Vekić je slavila 2018. na zemlji u Madridu, a Muguruza 2014. na tvrdoj podlozi u Monterreyu.

Prva nositeljica Australka Ashleigh Barty za suparnicu je dobila Ruskinju Vjeru Zvonarjovu, a druga nositeljica Bjeloruskinja Arina Sabalenka će igrati protiv Srpkinje Nine Stojanović.

Glavni turnir US Opena na terenima USTA National Tennis Centera Bille Jean King započinje u ponedjeljak, 30. kolovoza.

Konjuh korak do glavnog ždrijeba

Anu Konjuh još jedna pobjeda dijeli od plasmana u glavni ždrijeb US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u ovoj sezoni, nakon što je u četvrtak pobijedila Austrijanku Juliju Grabher (WTA - 198.) sa 6-3, 7-6 (2).

Za plasman u glavni ždrijeb Konjuh će igrati protiv bolje iz dvoboja Britanke Jodie Anne Burrage (WTA - 235.) i Švicarke Stefanie Voegele (WTA - 128.).

Konjuh je bila juniorska pobjednica US Opena 2013., a na tom je turniru ostvarila i najbolji Grand Slam rezultat u seniorskoj karijeri, kad se 2016. probila do četvrtfinala. No, zbog brojnih ozljeda i operacija, 23-godišnja Dubrovčanka od 2017. nije nastupila u New Yorku.