Čilić: Plasman može zavarati, teren nam neće biti problem...

Mislim da je bilo sjajno što sam četvrti put bio u Londonu, doživio to sjajno iskustvo. Imao sam opet neke prilike koje nisam iskoristio, i protiv Zvereva i protiv Đokovića, ali u svakom slučaju ta tri meča su mi donijela jako puno, s obzirom na to da sam igrao protiv trojice tenisača iz društva deset najboljih I sva su tri meča bila kvalitetna. To mi sigurno može dosta pomoći u pripremama za Davis Cup, i za mečeve i za mentalnu pripremu, da od prvog trenutka budem na visokoj razini - rekao je Marin Čilić koji je uoči finala Davis Cupa igrao završni Masters u Londonu.

U francuskom sastavu nema nijednog tako visokog igrača, plasiranog među deset najboljih na pojedinačnoj ATP listi, no nije se teško složiti u zaključku da unatoč tome imaju nekoliko jakih aduta.

- Rang lista nas lako može zavarati. Pouille je igrač koji je prošle godine bio oko petnaestog mjesta na svijetu i znamo koliko je kvalitetan mlad igrač, sigurno uvijek motiviran kad igra za reprezentaciju. Imaju i Tsongu, koji je dio ove sezone bio ozlijeđen, ali je oslonac njihove ekipe. Imaju kvalitetu, ali mi vjerujemo u svoju snagu, a naravno da će najvažnije biti pokazati omjer snaga na terenu

Francuska reprezentacija se na treninge za finale usredotočila odmah nakon turnira u Bercyju I već je dva tjedna na zemljanim igralištima. Hrvatska tu beneficiju nije imala. Srećom, jer je pola reprezentacije bilo na ATP Finalu u Londonu - no koliko to prilagođavanje na nove uvjete u kratkom roku može biti problem?

- Mislim da smo svi naviknuti brzo se prilagođavati na sve podloge. Ove godine smo imali priliku tri puta igrati kod kuće na zemlji odmah nakon turnira koji su se igrali na betonu. Vjerujem da nam to neće predstavljati veliki problem. Možda će oni imati blagu prednost u početku s obzirom na to da su malo duže na zemlji, ali vjerujem da će se to nivelirati tijekom mečeva i da ćemo biti maksimalno spremni.

Na tribinama se očekuje oko 26.000 navijača, među kojima će hrvatski biti u manjini. Koliko bi vam njihovo navijanje ipak moglo biti vjetar u leđa?

- Imali smo već priliku igrati u gostima gdje je bila mala skupina naših navijača koja nas je nosila tijekom cijelog vikenda. U Americi, Belgiji, Nizozemskoj… smo imali sjajne navijače. Vjerujem da nam mogu puno pomoći uz glasnu podršku i navijanje. Mi ćemo dati sve od sebe i biti maksimalno motivirani da dignemo publiku u pravim trenucima, tako da se i oni mogu lakše motivirati - rekao je Čilić.