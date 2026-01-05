Obavijesti

ODLIČAN START GODINE

Čilić sjajno ušao u novu sezonu i pobijedio 68. igrača na svijetu

Piše HINA,
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pobjedom je ušao u novu sezonu i 2026. godinu. Na startu ATP 250 turnira u Hong Kongu pobijedio je Francuza Adriana Mannarina. Idući protivnik je Portugalac Nuno Borges

Marin Čilić je lako pobijedio 68. tenisača svijeta Adriana Mannarina prepustivši mu tek pet gemova u dva seta, a za pobjedu mu je trebalo sat i 25 minuta igre. Hrvatski tenisač je sjajno ušao u meč, poveo je 3-0 uz jedan break, zadržavši prednost do kraja seta. U drugom setu Čilić je dva puta oduzeo servis svom suparniku. Kod rezultata 1-1, te kod 3-1.

Bio je to dojmljiv nastup našeg tenisača koji je tijekom meča zabio devet aseva uz 49% pogođenog prvog servisa, a realizirao je tri od šest break-lopti. Mannarino je imao svega jednu priliku za oduzimanje Marinovog servisa, u drugom gemu drugog seta, koju nije iskoristio. Bio je to njihov četvrti međusobni susret i treća pobjeda 37-godišnjeg hrvatskog tenisača.

Sljedeći Čilićev suparnik bit će osmi nositelj i 45. tenisač svijeta, Portugalac Nuno Borges koji je u prvom kolu bio bolji od BiH tenisača Damira Džumhura sa 6-4, 6-3. Čilić i Borges su do sada igrali jednom, prije pet godina u Estorilu, a pobijedio je Marin sa 2-1 u setovima.

