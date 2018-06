Čilić u tri seta sredio Mullera: Za polufinale protiv Querreyja

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić izborio je po sedmi put mjesto u četvrtfinalu ATP turnira serije 500 u londonskom Queen's Clubu, gdje je u srijedu u 2. kolu svladao Luksemburžanina Gillesa Mullera sa 4-6, 6-3, 6-3 nakon jednog sata i 42 minute igre.

Bio je to Čilićev četvrti dvoboj s ljevorukim 35-godišnjakom iz Luksemburga i četvrta pobjeda našeg najboljeg tenisača, od kojih je posljednje tri ostvario na travnatoj podlozi.

Meč je bolje počeo za Mullera koji je u drugom gemu izvukao 15-40, a u petom došao do 'breaka'. Ta mu je prednost bila dovoljna za osvajanje prvog seta. Međutim, uslijedio je potpuni preokret.

U preostala dva seta Muller je na Čilićevom servisu uhvatio svega pet poena, a naš je tenisač s 'breakom' u šestom gemu drugog seta te u prvom i zadnjem gemu odlučujuće dionice došao do pobjede.

Za mjesto u polufinalu Čilić će se boriti protiv Amerikanca Sam Querreyja koji je sa 7-5, 6-7 (3), 6-1 pobijedio Švicarca Stana Wawrinku.

U dosadašnjim dvobojima, od kojih su čak četiri odigrali na travi, hrvatski je tenisač slavio u svih pet. Pobijeđivao je Querreyja triput u Wimbledonu, u 2. kolu 2009. godine, u 3. kolu 2012. i u prošlogodišnjem polufinalu, a 2012. je preko Amerikanca stigao i do finala u Queen's Clubu. Jedinu pobjedu na nekoj drugoj podlozi nad Querreyjem Čilić je ostvario na betonu u Washingtonu 2015. godine.

ATP London - 2. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/1) - Gilles Muller (Luk) 4-6, 6-3, 6-3

Sam Querrey (SAD/5) - Stan Wawrinka (Švi) 7-5, 6-7 (3), 6-1

Frances Tiafoe (SAD) - Leonardo Mayer (Arg) 6-4, 2-6, 6-4

Martić ispala u Birminghamu

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 45.) nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Birminghamu na travnatoj podlozi, gdje ju je u srijedu u 2. kolu pobijedila Rumunjka Mihaela Buzarnescu (WTA - 30.) sa 4-6, 6-3, 6-2.

Za Buzarenscu je to šesto četvrtfinale u ovoj sezoni, a drugo na travi, nakon što je do četvrtfinala stigla i prošloga tjedna u Nottinghamu. Martić je nakon prvog seta bila na korak do proboja u četvrtfinale, međutim pokazalo se da je taj korak bio prevelik za 27-godišnju Dućanku. U drugom i trećem setu naša je tenisačica ostala bez ijedne prilike za 'break', dok je Buzarnescu jednom uspjela slomiti servis Martić u drugoj dionici te još dvaput u setu odluke.

Za mjesto u polufinalu Rumunjku čeka obračun s 2. nositeljicom, Ukrajinkom Jelinom Svitolinom, koja je nakon pobjede nad Donnom Vekić u prvom kolu, u drugom nadigrala Francuskinju Cornet sa 6-4, 6-2.

WTA Birmingham - 2. kolo

Magdalena Rybarikova (Slk) - Kristina Mladenović (Fra) 3-6, 6-2, 6-1

Dalila Jakupovic (Slo) - Naomi Osaka (Jap) 6-3, predaja

Mihaela Buzarnescu (Rum) - PETRA MARTIĆ (HRV) 4-6, 6-3, 6-2

Jelina Svitolina (Ukr/2) - Alize Cornet (Fra) 6-4, 6-2