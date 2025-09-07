Čilića, Pavića i društvo dovezli u fijakeru! S djecom igrali tenis pred đakovačkom katedralom

Igrali su na najvećim pozornicama, u finalima Grand Slam turnira, ali sigurno su prvi put u životu Marin Čilić, Mate Pavić, Ivan Dodig, Nikola Mektić, uz Dinu Prižmića, zaigrali tenis ispred katedrale. Na putu prema Osijeku, gdje će sljedećeg tjedna ugostiti Francusku u Davis Cupu, hrvatski tenisači stali su u Đakovu, gdje su ih na Strossmayerovom trgu čekali najmlađi na Kid's dayu, koji je Hrvatski teniski savez organizirao u suradnji s TK Đakovo.

A da spektakularna kulisa ima i spektakularan prijem glavnih zvijezda, organizatori su se za potpuni slavonski štih sjajno dosjetili - fijakera! Čilića i društvo pred katedralu je dovezla dvoprežna kočija. I veselje je, na pet improviziranih terena, moglo početi.

Đakovo: Kids Day s hrvatskom Davis Cup reprezentacijom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Marine, Marine, mogu li ja protiv tebe - očekivano se najveći red s klincima stvorio na terenu s osvajačem US Opena 2013. godine, koji je bio najtraženija roba i za potpis.

- Ovo mi je prvi put da sam se vozio fijakerom, sjajan osjećaj. Treba upoznati našu domovinu kad se pruži prilika - rekao je Marin.

Nakon programa, koji je završio zajedničkom fotografijom i autogramima, domaćini su proveli tenisače kroz katedralu, ali i ugostili na ručku, nakon kojeg je uslijedio put prema Osijeku i ozbiljni dio posla, odnosno priprema za Francusku, koju ćemo dočekati na zemljanoj podlozi u Gradskom vrtu u petak i subotu.

- Nisam još bio ovdje u Đakovu i ovo je zaista prekrasno. Kočije se sjećam iz djetinjstva u Hercegovini, zaista je prelijepo ovdje vidjeti toliko djece i nadam se da smo ih motivirali za tenis i sport - rekao je Ivan Dodig, koji će debitirati u izborničkoj ulozi, za koju je pozvao na papiru inicijalno najjači sastav, ali Borna Ćorić otkazao je zbog ozljede ramena. Reprezentaciji se priključio Osječanin Matej Dodig.

- Borna se ozlijedio, pokušao je, ali očekujemo ga s nama u budućnosti. Ovo je novo iskustvo za mene, još ne mogu reći kakav je osjećaj jer ću ga osjetiti u petak, ali sigurno će biti drugačije nego kao igrač.

Đakovo: Kids Day s hrvatskom Davis Cup reprezentacijom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Francuzi su za Osijek prijavili četiri igrača, jednog manje od maksimalnog, očito Paul-Henri Mathieu vjeruje da će mu i to biti dovoljno. Iako su izmjene još moguće, a vjerojatno će ih i biti, izbornik Francuske pozvao je Uga Humberta ( ATP 23), Benjamina Bonzija (ATP 51), Arthura Rinderknecha (ATP 82) i Pierre-Huguesa Herberta (ATP 139).

- Vidjet ćemo, možda će biti promjena kod njih. Naša je velika prednost što igramo kod kuće, u Osijeku uvijek imamo vrhunsku podršku. Odabrali smo zemlju jer smatramo da na njoj imamo najviše izgleda. Meč će svakako biti otvoren - poručio je Dodig.

U četvrtak će u hotelu Materra biti službena ceremonija ždrijeba, a nakon Ćorićeve ozljede, Dodig vjerojatno nema dvojbe o prvom i drugom reketu, koji će na teren prvog dana u petak. Čiliću će se priključiti Prižmić u singlu, Mektić i Pavić su, jasno, zicer za subotnje parove nakon kojih će se po potrebi igrati još dva meča. Pobjednik ovog susreta, četvrtog Hrvatske i Francuske (2-1), izborit će četvrtfinale završnog turnira u studenom u Bologni.