Čilićev preokret karijere! Velika tri i pol sata borbe na US Openu

Čilić se izvukao iz ponora u koji je upao odmah u 1. kolu US Opena. Amerikanac je vodio 2-0 u setovima i imao servis za meč u trećem, ali Čilić je osvaojio četiri gema u nizu pa izdominirao do kraja

<p><strong>Marin Čilić</strong>, na US Openu postavljen za 31. nositelja, ušao je u drugo kolo Grand Slama u New Yorku pobijedivši Amerikanca <strong>Denisa Kudlu</strong> (111. sa ATP ljestvice) 3-2 u setovima (6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3) u meču koji je trajao tri sata i 34 minute.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tata trenira, a šef Baldo nadgleda</strong></p><p>Čilić se izvukao iz ponora u koji je upao odmah u 1. kolu US Opena. Amerikanac je vodio 2-0 u setovima i imao servis za meč u trećem, ali Čilić je osvojio četiri gema u nizu i uzeo treći set: 7-5.</p><p>Do kraja meča hrvatski tenisač Kudli nije dopustio više nijednu break situaciju, a sam si izborio tri break poena i iskoristio dva. Ovo je bila druga pobjeda Čilića nad Kudlu u dva meča, a u drugom kolu ga čeka Slovak - Norbert Gombos.</p><p>A Čilić je zapravo napravio - najveći preokret karijere. Jer sedam puta je okrenuo 0-2, ali ovo je prvi put u situaciji da mu je protivnik servirao za meč.</p><p><strong>Ivo Karlović</strong> svoj meč igra u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu, protiv Francuza <strong>Richarda Gasqueta</strong>.</p><p><strong>Andy Murray</strong>, nekad prvi tenisač svijeta (danas 115. u ATP poretku), ušao je drugo kolo US Opena pobjedom nad Japancem <strong>Yoshihitom Nishiokuom</strong> sa 3-2 i nakon: četiri sata i 39 minuta igre.</p><p>Murray je izgubio prva dva seta pa napravio preokret još impresivniji (i mukotrpniji) od Čilićevog. Spasio je meč loptu u četvrtom setu, a u zadnjem preokrenuo i Nishiokuovu break-prednost.</p><p>Inače, na današnji dan prije 17 godina <strong>Goran Ivanišević</strong> i <strong>Daniel Nestor</strong> na US Openu odigrali najduži tie-break u povijesti: 20-18 za Gorana.</p>