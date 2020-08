Čilić i supruga uživaju u čarima roditeljstva: Otišli na ljetovanje

Tenisač je trenutačno sa suprugom Kristinom i sinčićem Baldom na odmoru. Uživaju na otoku Lopudu, a Kristina i Marin ne kriju kako su se odlično snašli u ulozi roditelja

<p>Tenisač <strong>Marin Čilić</strong> (31) sa suprugom <strong>Kristinom</strong> (30) početkom godine dobio je sina<strong> Balda</strong>. U intervjuu za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/marin-cilic-samo-za-in-magazin-otkriva-tko-su-najbolji-tenisaci-medju-vatrenima---608754.html"> IN magazin</a> rekao je kako je odličan osjećaj biti otac. Uživa u svakom danu koji provodi sa svojim sinom i gleda ga kako raste.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čilić vježba sa sinom</strong></p><p>A od svih obaveza, Čilić je sada sa suprugom i malenim Baldom 'pobjegao' na odmor. Trenutačno su na otoku Lopudu, a Kristina je obiteljsku fotografiju objavila na Instagramu. Njezini pratitelji u komentarima su im pisali emotikone srca, a između ostalih fotografiju je komentirala odvjetnica <strong>Adriana Đurđević </strong>(28), djevojka reprezentativca <strong>Duje Ćaleta-Cara </strong>(23).</p><p>Kristina i Marin ne kriju kako su se odlično snašli u ulozi roditelja.</p><p>- Kike i ja smo tu da mu omogućimo sve što možemo i nadamo se da će ići sve u pravom smjeru. Vidjet ćemo hoće li biti tenisač - rekao je Čilić jednom prilikom. Nedavno je objavio simpatičan video u kojem je pokazao kako trenira, i to pod budnim okom svojeg sinčića koji ga je sa strane gledao. </p><p>A objasnio je i zašto su sinu dali baš ime Baldo. Na neki način to im je uspomena na Kristinina oca. Sretni su što im je sve prošlo dobro u posljednjih nekoliko mjeseci te se nadaju da će tako i ostati. </p><p>Nedavno je tenisač rekao kako mu je pandemija korona virusa zapravo pružila jedinstvenu priliku da provede puno više vremena s bebom nego što bi si to mogao dopustiti u normalnim okolnostima.</p><p>Podsjetimo, tenisač je upoznao psihologinju i politologinju 2008. na Davis Cupu u Dubrovniku, na kojem je Kristina radila kao hostesa. Par se vjenčao u travnju 2018., i to u crkvi svetog Nikole u Cavtatu.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>