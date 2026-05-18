Čilićev turnir održava se kada i finale Wimbledona: 'Neće biti Modrića, a možda ni Marina...'

Zbog Svjetskog prvenstva Luke Modrića neće biti na novom izdanju humanitarnog teniskog turnira Gem, Set Hrvatska 12. srpnja, a možda ni organizatora Marina Čilića (37)! Naime, finale Wimbledona održava se upravo te nedjelje i, tko zna, možda najbolji hrvatski tenisač u sebi ima još jedan čudesan turnir u sebi u All England klubu.

​- Slučajno ili ne, taj dan se igra finale Wimbledona. Samo da znate - dobacila je proslavljena sportska novinarka Mirna Zidarić, na što su se svi nasmijali.

- Ma, pomaknut ćemo onda humanitarni turnir za jedan dan, haha! - poručio je odlično raspoloženi Čilić na konferenciji za javnost prije nego što je zahvalio svima koji su podržavali rad zaklade kroz proteklo desetljeće.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Projekt, koji već deset godina organizira Zaklada Marina Čilića, okupit će brojne proslavljene hrvatske sportaše s ciljem promicanja sporta među mladima i prikupljanja sredstava za izgradnju sportskih igrališta.

- Nevjerojatno je da je prošlo već deset godina. Naša misija od prvog je dana bila jasna, pružiti priliku mladima i pokazati im da su snovi ostvarivi uz rad i podršku. Upravo je Karlovac, kao grad koji živi sport, savršen domaćin za proslavu ove velike obljetnice. Sretni smo što ćemo ovdje ostaviti trajan trag i nadamo se motivirati neke nove klince da se zaljube u sport - istaknuo je Čilić na konferenciji za javnost.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na konferenciji su uz Čilića bili proslavljeni hrvatski sportaši, među njima bio je i Borna Ćorić (29) koji se oporavlja od još jedne ozljede i operacije ramena.

- Zasad je plan još par tjedana jako teške i jako dosadne rehabilitacije. Nadam se da bi možda na kraju godine mogao početi s nekim turnirima i igrati sljedeću godinu, onu staru dobru. A povratak na teren bit će baš na ovom turniru, nadam se da ću biti u koliko-toliko okej formi, možda bih trebao nabaviti nekog dobrog partnera preko veze - rekao je Ćorić i dodao...

- Nažalost, osjetio sam neke male tegobe kada sam počeo ponovno igrati. Mislim da je to sad iza mene i da smo našli pravi put, ali trebam još malo vremena.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš (29) bolji je s loptom nego teniskim reketom u rukama, ali okušat će se u tenisu 12. srpnja u Karlovcu.

​- Naš raspored ne dozvoljava neka prevelika druženja. Zato je ovaj događaj izniman i poseban, jer se najveći hrvatski sportaši druže skupa i šalju poruku mladima, što je najbitnije od svega. Jedva čekam doći u Karlovac, gdje imam puno dobrih uspomena. Što se tiče moje ozljede koljena, situacija je puno bolja nego ranije. Volio bih igrati završnicu Kupa u Poreču, ali to je na trenerima - kazao je Glavaš.

Legendarni hrvatski olimpijac Valent Sinković (37) podigao je atmosferu.

​- Što god da radim, ne volim gubiti. Marin se smije, ali u Zadru sam došao dan ranije i na 30 stupnjeva sam vježbao satima. Malo reket, malo udarac, a na kraju nisam osvojio turnir. Ove godine ću morati bar četiri-pet sati igrati dan prije. To je taktika - kroz smijeh je poručio Sinković.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je ponos grada što je domaćin ovakvog događaja, naglašavajući kako je Karlovac grad prijatelj djece i sporta.

​- Htio bih zahvaliti Marinu i njegovoj ekipi što su prepoznali naš rad u Karlovcu. Ovo što Marin sa svojim programom radi na razini cijele Hrvatske jedan je od najpozitivnijih primjera kako se može korisno spojiti sport i podrška sponzora i donatora - rekao je Mandić.

Gradonačelnik je dodao kako vjeruje da će Karlovac biti sjajan domaćin te da će se svi dobro zabaviti, a ovakvi događaji služe kao motivacija djeci da se bave sportom.

​- Ponekad sportaši možda nisu ni svjesni koliko djeci znači kad vide jednog uspješnog sportaša. To je prije svega težak rad i naš motiv je bio da ih što više dođe u Karlovac jer je to poticaj za mlade - zaključio je.