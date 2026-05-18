Novo izdanje humanitarnog turnira 'Gem Set Hrvatska' u organizaciji Zaklade Marin Čilić održat će se 12. srpnja u Karlovcu. Svoje dolaske najavili su Valent Sinković, Matea Jelić, Borna Ćorić i mnogi drugi
Čilićev turnir održava se kada i finale Wimbledona: 'Neće biti Modrića, a možda ni Marina...'
Zbog Svjetskog prvenstva Luke Modrića neće biti na novom izdanju humanitarnog teniskog turnira Gem, Set Hrvatska 12. srpnja, a možda ni organizatora Marina Čilića (37)! Naime, finale Wimbledona održava se upravo te nedjelje i, tko zna, možda najbolji hrvatski tenisač u sebi ima još jedan čudesan turnir u sebi u All England klubu.
- Slučajno ili ne, taj dan se igra finale Wimbledona. Samo da znate - dobacila je proslavljena sportska novinarka Mirna Zidarić, na što su se svi nasmijali.
- Ma, pomaknut ćemo onda humanitarni turnir za jedan dan, haha! - poručio je odlično raspoloženi Čilić na konferenciji za javnost prije nego što je zahvalio svima koji su podržavali rad zaklade kroz proteklo desetljeće.
Projekt, koji već deset godina organizira Zaklada Marina Čilića, okupit će brojne proslavljene hrvatske sportaše s ciljem promicanja sporta među mladima i prikupljanja sredstava za izgradnju sportskih igrališta.
- Nevjerojatno je da je prošlo već deset godina. Naša misija od prvog je dana bila jasna, pružiti priliku mladima i pokazati im da su snovi ostvarivi uz rad i podršku. Upravo je Karlovac, kao grad koji živi sport, savršen domaćin za proslavu ove velike obljetnice. Sretni smo što ćemo ovdje ostaviti trajan trag i nadamo se motivirati neke nove klince da se zaljube u sport - istaknuo je Čilić na konferenciji za javnost.
Na konferenciji su uz Čilića bili proslavljeni hrvatski sportaši, među njima bio je i Borna Ćorić (29) koji se oporavlja od još jedne ozljede i operacije ramena.
- Zasad je plan još par tjedana jako teške i jako dosadne rehabilitacije. Nadam se da bi možda na kraju godine mogao početi s nekim turnirima i igrati sljedeću godinu, onu staru dobru. A povratak na teren bit će baš na ovom turniru, nadam se da ću biti u koliko-toliko okej formi, možda bih trebao nabaviti nekog dobrog partnera preko veze - rekao je Ćorić i dodao...
- Nažalost, osjetio sam neke male tegobe kada sam počeo ponovno igrati. Mislim da je to sad iza mene i da smo našli pravi put, ali trebam još malo vremena.
Hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš (29) bolji je s loptom nego teniskim reketom u rukama, ali okušat će se u tenisu 12. srpnja u Karlovcu.
- Naš raspored ne dozvoljava neka prevelika druženja. Zato je ovaj događaj izniman i poseban, jer se najveći hrvatski sportaši druže skupa i šalju poruku mladima, što je najbitnije od svega. Jedva čekam doći u Karlovac, gdje imam puno dobrih uspomena. Što se tiče moje ozljede koljena, situacija je puno bolja nego ranije. Volio bih igrati završnicu Kupa u Poreču, ali to je na trenerima - kazao je Glavaš.
Legendarni hrvatski olimpijac Valent Sinković (37) podigao je atmosferu.
- Što god da radim, ne volim gubiti. Marin se smije, ali u Zadru sam došao dan ranije i na 30 stupnjeva sam vježbao satima. Malo reket, malo udarac, a na kraju nisam osvojio turnir. Ove godine ću morati bar četiri-pet sati igrati dan prije. To je taktika - kroz smijeh je poručio Sinković.
Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je ponos grada što je domaćin ovakvog događaja, naglašavajući kako je Karlovac grad prijatelj djece i sporta.
- Htio bih zahvaliti Marinu i njegovoj ekipi što su prepoznali naš rad u Karlovcu. Ovo što Marin sa svojim programom radi na razini cijele Hrvatske jedan je od najpozitivnijih primjera kako se može korisno spojiti sport i podrška sponzora i donatora - rekao je Mandić.
Gradonačelnik je dodao kako vjeruje da će Karlovac biti sjajan domaćin te da će se svi dobro zabaviti, a ovakvi događaji služe kao motivacija djeci da se bave sportom.
- Ponekad sportaši možda nisu ni svjesni koliko djeci znači kad vide jednog uspješnog sportaša. To je prije svega težak rad i naš motiv je bio da ih što više dođe u Karlovac jer je to poticaj za mlade - zaključio je.
