Čiliću jedna titula nedostaje do Gorana! Dugačka kalvarija je počela zbog jednog forhenda

Moja želja da igram tenis na najvišoj razini još nije popustila, štoviše, veća je nego ikad.

Napisao je to u svibnju Marin Čilić, uz fotografiju iz bolničkog kreveta, kada se probudio nakon još jedne operacije koljena. Samo četiri mjeseca kasnije, poželjet će da ga nitko ne budi iz sna jer dogodio se - Marincredible!

Nekoliko dana uoči 36. rođendana, koji će proslaviti u subotu, konačno može reći: "I'am back"! Nakon 20 mjeseci patnje, neuspješnih pokušaja povratka tenisu, Međugorac je pomaknuo granice postavši osvajač ATP 250 turnira s najslabijim renkingom. Prije Čilićeva 777. mjesta, rekorder je od 1998. bio tada 16-godišnji klinac Lleyton Hewitt u Adelaideu, koji se s 550. mjesta katapultirao u tenisku orbitu.

Kod Čilića su okolnosti drugačije. Zbog neigranja je izgubio renking, nakon 16 godina u kontinuitetu, prvi puta ispao iz Top 100 društva, pa se prilikama poput ove u Hangzhouu morao nadati uz pozivnicu organizatora ili uz zaštićeni renking, koji može iskoristiti na devet turnira. Dva je iskoristio početkom godine u Hong Kongu i na Australian Openu, u Buenos Airesu je dobio pozivnicu. U Argentini je sredinom veljače i odigrao zadnji ATP turnir jer se opet "javilo" koljeno, i to "zdravo"...

- Imao sam blagu upalu na kosti, tijelo je reagiralo. Nije bilo previše ozbiljno, samo što je dosadno i ne mogu trenirati. Frustrirajuće je jako. Vjerovao sam prošle godine nakon operacije da je to to. Ispostavilo se da nije bila dovoljna. Imam problem s hrskavicom koji se mogao i tada riješiti i slijedom sitnica je problem i dalje kontinuiran. Imao sam dobar osjećaj na početku sezone, no opet su se pojavile "grbe" na putu, dosta sam udaraca već dobio i nadam se da je ono najteže iza mene. Vjerujem da ću biti spreman za zemljanu sezonu - govorio nam je Marin u ožujku.

Preskočio je, međutim, i cijelu zemljanu i travnatu sezonu, uoči koje je završio u operacijskoj sali i pripremao se za još jedan višemjesečni oporavak. Onaj na početku prošle godine, kada se zakotrljala lavina problema, bio je najduži. Od turnira u Puneu, na kojem je do Hangzhoua zadnji put pobijedio na ATP Touru, sve do Umaga, na kojem se, očito je bilo, prebrzo vratio...

- Ozlijedio sam u Puneu se pri jednom forhendu, koji sam odradio s 50 posto, samo mi se koljeno zablokiralo, nakon milijun istih pokreta.

Foto: Profimedia

Čilić je svejedno ostao optimist i sada je s 21. ATP titulom došao na samo jednu manje od Ivaniševića. Koji je Wimbledon osvojio kao 125. tenisač svijeta te i dan-danas drži rekord Grand Slam pobjednika s najnižim renkingom. I, da Hrvati začine stvari, Borna Ćorić prije dvije godine osvojio je Cincinnati sa 152. mjesta te postao tenisač s najlošijim renkingom koji je osvojio Masters 1000. Kad se Hrvat naljuti...

Uoči 36. rođendana Čilić je sada i četvrti najtrofejniji aktivni tenisač, više titula imaju samo Đoković (99), Nadal (92) i Zverev (22). Marin je na ovu čekao tri godine, a od 2008. do 2018. svaku je godinu završavao s barem jednom.

Čilićevih 20 mjeseci kalvarije

Siječanj 2023. - u drugom kolu turnira u Puneu ozlijedio desno koljeno

Srpanj 2023. - vratio se u Umagu, odigrao jedan meč i pauzirao do nove godine

Veljača 2024. - na turniru u Buenos Airesu ozlijedio lijevo koljeno

Svibanj 2024. - završio na novoj operaciji koljena i konačno se vratio nakon šest i pol mjeseci