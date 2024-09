Čilić osvojio prvi turnir nakon tri godine i ispisao povijest u Kini!

Operacija, godinu dana stanke, nekoliko mečeva pa opet nova operacija i nova stanka. Marin Čilić (36) prošao je pravu katarzu s ozljedama u posljednje dvije godine, a problemi su se pojavili baš nedugo nakon polufinala na Roland Garrosu kada je pokazao naznake povratka u staru formu s kojom je bio jedan od najboljih tenisača na svijetu.

Morao je krenuti praktički ispočetka. Ispao je iz TOP 1000 na ATP ljestvici, probijao se kroz challenger turnire, ali nije odustajao. Tenis mu je previše dao da bi ga se samo tako odrekao.

Varaždin: Davis Cup, meč Marin Čilić - Zizou Bergs | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Moja želja za tenisom jača je nego ikada - rekao je nakon posljednje operacije u svibnju ove godine.

Vratio se krajem kolovoza u Mallorci na terenima legendarnog Rafe Nadala. Klasa nikada nije izblijedila, kao ni volja, ali duga stanka ostavila je traga pa je već u drugom kolu ispao od Duje Ajdukovića, dok se u Cassisu probio do četvrtfinala. Trebalo mu je neko vrijeme da uhvati radnu temperaturu i da tijelo opet osjeti taj natjecateljski ritam. A onda je došla Kina i turnir u Hangzhou, sve je sjelo na svoje mjesto i Marin je podsjetio na najljepše dane svoje karijere. Pa osvojio prvi turnir nakon tri godine i ušao u povijest!

Fenomenalni Čilić u finalu ATP 250 turnira u Kini pobijedio je Kineza Zhizhena Zhanga (7-6, 7-6) i sa 777. pozicijom na ATP ljestvici postao najniže rangirani tenisač koji je osvojio titulu na ovoj razini! Uz to je i pospremio 152 tisuće dolara u džep. Bilo mu je to prvo finale nakon rujna 2022. godine kada je u Tel Avivu izgubio od Đokovića, dok je godinu dana ranije u St. Petersburgu osvojio posljednji naslov. Sada je došao do 21. u karijeri.

Varaždin: Davis Cup, meč Marin Čilić - Zizou Bergs | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Servis je funkcionirao kao nekada, ispalio je 18 aseva, a naštimao je i svoje moćno oružje, forhend koji je poput torpeda ispaljivao winnere, brojao je do 34. Iako je pobjeđivao njihovog tenisača, čak ga je i kineska publika častila gromoglasnim pljeskom. Toliko Marin znači za svjetski tenis.

Oba seta bila su klasično rudarenje. Kineski tenisač imao je dvije break lopte odmah u prvom gemu i to je bilo to. Ostatak seta obojica su bila sigurna na svom servisu pa smo otišli u tie break. I tamo ista priča, nisu posustajali na svojem servisu sve do 11. poena kada je Marin napravio mini-break pa potom i na servisu otišao na 7-5 i ugrabio prvi set.

U drugom setu gledali smo gotovo istu priču, samo je ovaj put u prvom gemu Čilić bio taj koji je propustio dvije break lopte. Opet je set otišao u tie-break, Marin je vodio 3-0, Zhang se vratio, ali hrvatski tenisač je to odradio na iskustvo. Koliko je samo ovakvih mečeva odigrao u karijeri. Na 6-5 napravio je novi mini break i slavio protiv borbenog Kineza.

Nema puno odmora za hrvatskog tenisača koji se s ovom titulom popeo na 212. mjesto na ljestvici, napredovao je za čak 501 poziciju! Sada seli u Tokio gdje ćemo za dva dana gledati reprizu finala US Opena iz 2014. godine. U prvom kolu čeka ga Japanac Kei Nishikori.