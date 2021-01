Ne želim ni u kom slučaju da ispadne da ne želim igrati za reprezentaciju ili nešto slično. To nikad nije ni neće biti upitno, rekao je Luka Cindrić (27) za Sportske novosti.

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša otputovao je na rehabilitaciju u Barcelonu nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Japana. Došao je načet i aduktor nije izdržao.

Fizioterapeut Damir Kajba je, pak, rekao da je radiološka obrada prepona pokazala da nema smetnji za igranje i treniranje te da je Luka sam rekao da je spreman za natjecanje.

- Osjetio sam aduktor još uoči odlaska u Egipat, a o tome je bio obaviješten i izbornik Červar. Ipak je odlučio staviti me u sastav, ja sam uspio odraditi Japan koliko sam god bolje mogao, ali se problem ponovio. Dakle, nisam se ozlijedio protiv Japana, to želim naglasiti - kaže Luka.

Korona Mundijal onemogućava našoj selekciji da radi detaljne preglede pa su odlučili poslati ga u matični klub.

- Poslali su me kući da obavim sve što je potrebno. To je bila realna odluka makar se nije jednostavno suočiti s njom. Sportaš uvijek želi više i bolje - kaže Luka koji vjeruje kako nije ništa preteško i da će, uz adekvatnu terapiju, "to biti OK".

Štoviše, postoji mogućnost i povratka u Egipat za završnicu.

- Imamo takav dogovor ako s ozljedom sve bude OK. Nadam se da će biti tako jer silno želim pomoći momčadi. Budem li zdrav, odmah se stavljam na raspolaganje - zaključio je Ogulinac.