Cindrić kao Duplantis, a zbog jednog junaka svi se pitamo isto

Valjda smo sad shvatili da možemo. Pobijedili smo Island (30-29) u prvoj biti ili ne biti utakmici na Europskom prvenstvu. Dobili smo reakciju nakon Švedske, ali nema euforije jer jedan krivi korak i... Zvonimir Srna bio je MVP utakmice sa šest golova, Mateo Maraš zabio je sedam teških komada Islanđanima, Dominik Kuzmanović obranio je tri sedmerca...

Dominik Kuzmanović 4 (8/34) - rekao bi čovjek "samo" 23 posto, ali pročitao Magnussona, Thorkelssona pa Kristjanssona sa sedam metara. Osam ukupno, ali opet točno kad je trebalo.

Mario Šoštarić 4 (3/3) - brzo je zaboravio švedskih 1/4. On odradi prvo poluvrijeme, Glavaš drugo, funkcionira savršeno.

Zvonimir Srna 5 (6/8) - šest komada iz šest pokušaja u prvom poluvremenu. Metkovsko šilo, frajer, fajter.

Ivano Pavlović - nije igrao.

Mateo Maraš 5 (7/10) - s tribine na teren i sedam komada. Pitamo se svi zašto je grijao klupu i tribine. Doslovno shvatio da od prvog napada trebamo pokidati Islanđane. Bravo!

Zlatko Raužan 4 (2/2) - čekao Cindrin let na kraju. Još da mu više vjerujemo za obranu, nema razloga da ne bude tako.

Marko Mamić 5 - Kristjansson bježao od njega i ostao bez gola. Najbolji Maminjo dosad na turniru, završnica savršena. Magnusson, Smarason i Kristjansson zajedno pet golova iz igre.

Luka Cindrić 4 (2/4) - izvio se kao Duplantis u zadnjem dodavanju pod pasivnim. Nismo znali da i to može. S njim je kontrola u napadu dimenzija više, zažmirit ćemo i na pet pogrešaka.

David Mandić 4 (2/2) - nadošla je krv u očima iako zna da je Magnusson za njegov pojam previše prolazio. Nije zaboravio ni uskočiti s krila.

Tin Lučin 4 (2/2) - malih sedam i pol minuta, ali efektivnih.

Dino Slavić 5 (1/2 obrane) - I dvije minute pretvorile su ovu utakmicu u njegovih pet minuta. S tribina uletio na gol, razbije potkoljenicu u drugoj minuti, hladi je 57 minuta, uđe i zaustavi Magnussona i Island.

Ivan Martinović 4 (4/5) - samo da nije ništa s gležnjem.

Leon Šušnja 4 - kad ima pomoć sa strane, i on izgleda bolje i čvršće. Još kad sredimo ono malo propuha...

Filip Glavaš 5 (1/1) - iz minimuma opet izvukao maksimum. Ukrao loptu, iznudio sedmerac kad nam je trebao pa zabio s krila.

Marin Jelinić 4 (0/1) - omakla mu se kontra u jedinoj napadačkoj situaciji, ali opet bitna i velika uloga u obrani.

Veron Načinović 4 (1/2) - veća rola u prvom dijelu, šteta onog zicera za +5 u zadnjim sekundama.

